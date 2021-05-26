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14:57 (мск), источник: Волгоградская правда

«Ротор» покинули Юрий Батуренко и весь его тренерский штаб

Тренерский штаб «Ротора» под руководством Юрия Батуренко покидает волгоградский клуб. Об этом официально сообщила пресс-служба «сине-голубых».

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Источник: Волгоградская правда

У Юрия Батуренко, Хасанби Биджиева, Андрея Семина, Дмитрия Тяпушкина и Николая Приймака истекли сроки трудовых соглашений с «Ротором». Генеральный директор клуба Андрей Рекечинский уже на протяжении нескольких последних дней в комментариях для федеральных СМИ подтверждает, что «Ротор» ведет переговоры со специалистами, которые входят в обширный список потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды. И среди них есть бывший наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов.

Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский на днях заявил, что до конца мая клуб должен определиться с новым главным тренером. Дмитрий Хохлов, которого многие называют главным претендентом на пост рулевого «Ротора», пока не подтвердил, но и не опроверг сведения о том, что может возглавить волгоградский клуб. Хохлов в столичном клубе в октябре 2017 года сменил на посту главного тренера уроженца Волгограда, известного в прошлом игрока «Ротора», московского и киевского «Динамо» Юрия Калитвинцева. Динамовской командой в РПЛ Дмитрий Хохлов руководил ровно два года. В октябре 2019 года он был отправлен в отставку. Его фамилия была в списке предполагаемых кандидатов на должность главного тренера «Ротора» еще в конце 2019 года после ухода из клуба Игоря Меньщикова. Но команду тогда возглавил бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич.

Менеджмент волгоградского клуба сейчас сосредоточен не только на поисках главного тренера, но и на том, чтобы сохранить костяк команды, который играл в РПЛ. «Ротор» в новом сезоне будет стараться вернуться в элиту российского футбола. Пресс-служба волгоградского клуба сообщила, что уже на 5 июня у «сине-голубых» запланировано углубленное медицинское обследование. «Ротор» планирует провести два тренировочных сбора подготовки к новому сезону. Старт ФНЛ намечен на 10 июля.

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