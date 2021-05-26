«Ротор» покинули Юрий Батуренко и весь его тренерский штаб

У Юрия Батуренко, Хасанби Биджиева, Андрея Семина, Дмитрия Тяпушкина и Николая Приймака истекли сроки трудовых соглашений с «Ротором». Генеральный директор клуба Андрей Рекечинский уже на протяжении нескольких последних дней в комментариях для федеральных СМИ подтверждает, что «Ротор» ведет переговоры со специалистами, которые входят в обширный список потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды. И среди них есть бывший наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов.

Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский на днях заявил, что до конца мая клуб должен определиться с новым главным тренером. Дмитрий Хохлов, которого многие называют главным претендентом на пост рулевого «Ротора», пока не подтвердил, но и не опроверг сведения о том, что может возглавить волгоградский клуб. Хохлов в столичном клубе в октябре 2017 года сменил на посту главного тренера уроженца Волгограда, известного в прошлом игрока «Ротора», московского и киевского «Динамо» Юрия Калитвинцева. Динамовской командой в РПЛ Дмитрий Хохлов руководил ровно два года. В октябре 2019 года он был отправлен в отставку. Его фамилия была в списке предполагаемых кандидатов на должность главного тренера «Ротора» еще в конце 2019 года после ухода из клуба Игоря Меньщикова. Но команду тогда возглавил бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич.