«Ротор» подписал контракт с Дмитрием Хохловым и Евгением Алдониным

Уроженец Краснодара, 45-летний Дмитрий Хохлов стал десятымм главным тренером в семилетней истории «Ротора». А клуб в 11 раз меняет наставника — Эвальд Фролов возглавлял команду дважды. Сегодня АНО «СК «Ротор» и Дмитрий Хохлов подписали соглашение о сотрудничестве. Сроки контракта и его сумма не оглашаются. Помогать Хохлову, как мы и анонсировали, будет Евгений Алдонин.

Тренерская карьера Хохлова в основном протекала в структуре московского «Динамо», где он возглавлял юношеские и молодежные команды, а 7 октября 2017 года стал главным тренером основной команды «Динамо», сменив на этом посту волгоградца Юрия Калитвинцева. 5 октября 2019 года был отправлен в отставку и с того времени оставался без практики. В 2015 году три месяца работал главным тренером краснодарской «Кубани».