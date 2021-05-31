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12:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юран останется на посту главного тренера «СКА-Хабаровска»

Сергей Юран продолжит работу в должности главного тренера ФК «СКА-Хабаровск».

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Новый контракт с тренром рассчитан на год и может быть продлен, сообщает сайт клуба.

«Буду работать с удовольствием. Я много раз говорил в интервью, что мне все нравится в Хабаровске. В работе все стабильно и четко, благодаря в том числе и генеральному директору. У клуба нет задолженностей, игроки все получают вовремя. Поэтому для работы, для тренировочного процесса есть все. Да, существуют перелеты, но их нужно отодвигать на второй план, работать и добиваться успеха, прежде всего, ради болельщиков. Хотел бы к ним обратиться.

Когда я приезжал в Хабаровск с другими командами, то видел практически полный стадион. Вернуть бы это. Сезон будет более серьезным в плане задач, и поддержка болельщиков в домашних матчах нам просто необходима. В свою очередь постараемся радовать болельщиков. Я приложу максимум усилий, чтобы положительные были эмоции. Но это футбол, понятно, иногда случаются неудачи, но максимально постараемся идти вверх. Поэтому еще раз скажу, что в этом сезоне поддержка болельщиков нужна как никогда, -заявил Юран.

Напомним, Сергей Юран возглавил главную команду «СКА-Хабаровск» в октябре прошлого года. С того момента армейцы провели 28 матчей, в которых одержали 13 побед и 6 раз разошлись с соперниками миром.

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