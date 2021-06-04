Власти реконструируют футбольный стадион после недопуска «Оренбург» в РПЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Власти Оренбуржья реконструируют футбольную арену,
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Власти Оренбуржья реконструируют футбольную арену,
«Оренбург», занявший второе место в ФНЛ, не получил лицензию для выступления в РПЛ на следующий сезон
Ранее футбольный клуб сообщал, что «Оренбург» не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с недопуском к участию в чемпионате РПЛ в следующем сезоне.
Паслер назвал решение «странным». «Несмотря на то, что все и везде говорим о спортивном принципе, мы удивляемся поведениям зарубежных спортивных функционеров, мы говорим о том, что спортивные принципы не соблюдаются. Здесь
«Мы, конечно же, приступим к реконструкции в этом году. Придется соответствовать, сделаем реконструкцию, хотя говорят, что не нужно, это требует дополнительных денег. Завтра потребуют дополнительных денег на содержание, что тоже полный абсурд. Будем делать нерационально по требованию РФЦ, расходовать денежные средства. Будем играть, уверен, что в следующем году выйдем и за это время приведем стадион в соответствие», — заявил Паслер.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит