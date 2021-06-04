Власти реконструируют футбольный стадион после недопуска «Оренбург» в РПЛ

«Оренбург», занявший второе место в ФНЛ, не получил лицензию для выступления в РПЛ на следующий сезон из-за недостаточной вместимости домашней арены и ряда другихобстоятельств. В понедельник общее собрание РПЛ удовлетворило заявления о вступлении в РПЛ победителя ФНЛ сезона-2020/21 самарских «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода», занявшего в первенстве третье место.

Ранее футбольный клуб сообщал, что «Оренбург» не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с недопуском к участию в чемпионате РПЛ в следующем сезоне.

Паслер назвал решение «странным». «Несмотря на то, что все и везде говорим о спортивном принципе, мы удивляемся поведениям зарубежных спортивных функционеров, мы говорим о том, что спортивные принципы не соблюдаются. Здесь вообще-то поступили ровно то же самое», — сказал в интервью РИА Новости оренбургский губернатор. Он поблагодарил болельщиков, которые поддерживают команду.

«Мы, конечно же, приступим к реконструкции в этом году. Придется соответствовать, сделаем реконструкцию, хотя говорят, что не нужно, это требует дополнительных денег. Завтра потребуют дополнительных денег на содержание, что тоже полный абсурд. Будем делать нерационально по требованию РФЦ, расходовать денежные средства. Будем играть, уверен, что в следующем году выйдем и за это время приведем стадион в соответствие», — заявил Паслер.