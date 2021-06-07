Футболисты сборной Казахстана покинули клуб после вылета из РПЛ
В его состав они переходили из «Астаны».
В его состав они переходили из «Астаны».
Футбольный клуб «Ротор» расстался с игроками сборной Казахстана Алексеем Щеткиным и Дмитрием Шомко. Также его расположение покинул другой
«Щеткин и Шомко покинули “Ротор”. Вылетевший в ФНЛ волгоградский клуб приступил к подготовке к новому сезону, но на подмосковном УТС не оказалось казахстанцев Алексея Щеткина и Дмитрия Шомко. Как и Ивана Маевского», — говорится в сообщении источника.
Напомним, что «Ротор» по итогам минувшего сезона занял в турнирной таблице 15-е место, отправившее команду на понижение. В состав россиян все трое перешли зимой из «Астаны». Их контракты, по данным Transfermarkt, были рассчитаны до 30 июня.