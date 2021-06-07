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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты сборной Казахстана покинули клуб после вылета из РПЛ

В его состав они переходили из «Астаны».

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Футбольный клуб «Ротор» расстался с игроками сборной Казахстана Алексеем Щеткиным и Дмитрием Шомко. Также его расположение покинул другой экс-представитель «Астаны» Иван Маевский. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в Instagram.

«Щеткин и Шомко покинули “Ротор”. Вылетевший в ФНЛ волгоградский клуб приступил к подготовке к новому сезону, но на подмосковном УТС не оказалось казахстанцев Алексея Щеткина и Дмитрия Шомко. Как и Ивана Маевского», — говорится в сообщении источника.

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Напомним, что «Ротор» по итогам минувшего сезона занял в турнирной таблице 15-е место, отправившее команду на понижение. В состав россиян все трое перешли зимой из «Астаны». Их контракты, по данным Transfermarkt, были рассчитаны до 30 июня.

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