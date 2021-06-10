Российский клуб решил судьбу футболиста сборной Казахстана

«Чайка» и казахстанский футболист Рамазан Оразов прекратили сотрудничество по соглашению сторон, сообщает пресс-служба российского клуба.

Команда Чайка

23-летний хавбек является воспитанником «Кайрата». В марте 2020 года он на правах свободного агента покинул алматинский клуб, подписав контракт с латвийским «Даугавпилсом».

А в августе перешел в «Чайку», за которую провел 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами в ФНЛ (второй по силе дивизион в России).