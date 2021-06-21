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18:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тимофей Калачев пополнил тренерский штаб «Чайки»

Бывший игрок «Ростова» Тимофей Калачев вошел в тренерский штаб «Чайки».

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Источник: РИА "Новости"

«С сегодняшнего дня он приступает к работе на сборе команды в Кисловодске. Мы приветствуем Тимофея Калачева в нашем дружном коллективе, желаем успешной работы и побед с «Чайкой», — говорится в сообщении клуба.

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Контракт со 40-летним специалистом, который завершил карьеру игрока в 2019 году, рассчитан на один сезон.

Калачев будет работать в «Чайке» под руководством Сергея Ташуева. Также в тренерский штаб команды входят Вячеслав Молчанов, Адель Сасси и Валерий Чижов.

Калачев — обладатель Кубка России 2014 года в составе «Ростова», а также серебряный призер чемпионата России сезона-2015/16, также в составе донской команды.

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