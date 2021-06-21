Тимофей Калачев пополнил тренерский штаб «Чайки»

«С сегодняшнего дня он приступает к работе на сборе команды в Кисловодске. Мы приветствуем Тимофея Калачева в нашем дружном коллективе, желаем успешной работы и побед с «Чайкой», — говорится в сообщении клуба.

Контракт со 40-летним специалистом, который завершил карьеру игрока в 2019 году, рассчитан на один сезон.

Калачев будет работать в «Чайке» под руководством Сергея Ташуева. Также в тренерский штаб команды входят Вячеслав Молчанов, Адель Сасси и Валерий Чижов.