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13:30 (мск), источник: Sports.Ru

На стадионе в Оренбурге начали работы по увеличению вместимости трибун

В Оренбурге стартовали работы по реконструкции стадиона «Газовик», на котором играет местный футбольный клуб.

ОренбургФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

С северной трибуны сняли кресла, в ближайшее время начнется демонтаж. Планируется увеличить вместимость арены.

«Оренбург», который в минувшем сезоне занял 2-е место в первенстве Олимп-ФНЛ, не допустили к участию в РПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стадион «Газовик» не соответствует требованиям арены для РПЛ из-за вместимости. Чтобы получить лицензию, клуб должен играть в регионе прописки.

В новом сезоне перед «Оренбургом» также будет поставлена задача выйти в Премьер-лигу.

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