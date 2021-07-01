На стадионе в Оренбурге начали работы по увеличению вместимости трибун

С северной трибуны сняли кресла, в ближайшее время начнется демонтаж. Планируется увеличить вместимость арены.

«Оренбург», который в минувшем сезоне занял 2-е место в первенстве Олимп-ФНЛ, не допустили к участию в РПЛ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c642a53cefba83674aa0" data-vnd="c642a53cefba83674aa0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c642a53cefba83674aa0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Стадион «Газовик» не соответствует требованиям арены для РПЛ из-за вместимости. Чтобы получить лицензию, клуб должен играть в регионе прописки.