На стадионе в Оренбурге начали работы по увеличению вместимости трибун
В Оренбурге стартовали работы по реконструкции стадиона «Газовик», на котором играет местный футбольный клуб.
ОренбургФНЛ: таблица и календарь
В Оренбурге стартовали работы по реконструкции стадиона «Газовик», на котором играет местный футбольный клуб.
С северной трибуны сняли кресла, в ближайшее время начнется демонтаж. Планируется увеличить вместимость арены.
«Оренбург», который в минувшем сезоне занял 2-е место в первенстве
Стадион «Газовик» не соответствует требованиям арены для РПЛ
В новом сезоне перед «Оренбургом» также будет поставлена задача выйти в