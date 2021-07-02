В «Чайке» прокомментировали решение РФС о переводе в ПФЛ

«Чайка» наказана по итогам трех матчей в сезоне-2018/19 — против «Ангушта» из Назрани, майкопской «Дружбы» и игры 1/32 финала Кубка России против «Армавира».

Клуб из Песчанокопского по итогам того сезона занял первое место в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий дивизион российского футбола) и получил право выступить в ФНЛ. КДК РФС вынес решение по команде в пятницу.

«Руководство клуба внимательно изучит данное решение КДК, обсудит дальнейшие действия и выступит с подробным заявлением в ближайшее время. Просим наших болельщиков с пониманием отнестись к небольшой паузе, официальная информация появится вскоре», — говорится в релизе на сайте клуба.