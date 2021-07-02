Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
доп. время
Швейцария
Испания
11
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Бельгия
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Швеция
Украина
12
Футбол. Сборные
1.07
Мексика
Панама
30
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Украина
Англия
Все события
Фоторепортажи
20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Скандал в российском футболе: «Чайка» за договорные матчи отправлена из ФНЛ в ПФЛ

РФС всерьез взялся за очищение болота?

ЧайкаФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
«Чайка» переведена в ПФЛ за организацию договорных игр

В российском футболе очередной скандал! РФС завершил разбирательство с тремя играми «Чайки», которые команда из Песчанокопского проводила в 2018 году — с «Ангуштом», «Дружбой» и «Армавиром». Эти матчи признаны договорными, а сама «Чайка» переведена из ФНЛ в ПФЛ.

— В соответствии с частью 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матчи ОЛИМП-Первенства России по футболу сезона-2018/2019 годов между командами «Чайка» —"Ангушт", который состоялся 21 октября 2018 года, «Чайка» — «Дружба», который состоялся 3 августа 2018 года, а также матч 1/32 финала Кубка России по футболу сезона-2018/2019 годов между командами «Чайка» — «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года) — перевести ФК «Чайка» п. Песчанокопское в низший по рангу дивизион (в Олимп-Первенство России по футболу среди команд клубов второго дивизиона сезона-2021/2022 годов), — говорится в заявлении на официальном сайте Российского футбольного союза.

Читайте также
В «Чайке» прокомментировали решение РФС о переводе в ПФЛ

Результат встречи «Чайка» — «Ангушт» (5:0) аннулирован, команде из Песчанокопского засчитано поражение со счётом 0:3. Кроме того, КДК РФС принял решение пожизненно запретить любую деятельность, связанную с футболом, двум организаторам договорного матча с «Ангуштом»: бывшему спортивному директору «Чайки» Олегу Баяну и судье Сергею Костевичу. На пять лет отстранён от футбола инспектор Владимир Булыгин.

Напомним, ещё в декабре прошлого года председатель КДК РФС Артур Григорянц сообщил о пожизненном отстранении от любой деятельности, связанной с футболом, трёх судей, которые работали на матче «Чайки» с «Дружбой». Сообщалось, что Баян дал взятки арбитрам Антону Качанову, Денису Мезенцеву и Денису Степанищеву. А те в свою очередь обеспечили нужный результат — победу со счётом 1:0. Помимо того, от футбола отстранили судью Максима Матюнина, работавшего на кубковой встрече с «Армавиром» (2:0). Он, по имеющейся информации, получил от Баяна 200 тыс. рублей.

Читайте также
В «Томи» заявили о готовности остаться в ФНЛ после дисквалификации «Чайки»

В прошлом сезоне «Чайка» заняла 12 место во втором по уровню российском дивизионе. В ФНЛ команду из Песчанокопского должна заменить «Томь». Перевод «Чайки» в ПФЛ и развитие этого дела прокомментировал для «Чемпионата» спортивный юрист Артём Пацев:

«РФС обладает правом спортивной санкции на клубы, отдельных спортсменов, тренеров, судей и субъектов футбола. А когда мы говорим о расследовании полиции или следственного комитета, там совершенно другие правила и ответственность. Возможна как уголовная, так и административная. Они ни коем образом с РФС не пересекаются.

Те санкции, которые вынес РФС, абсолютно ничего не значат для следствия. Если дело дойдёт до суда, чем у нас завершается процесс, эти мнения, тем более общественных организаций, повторюсь, никакого значения не будут иметь. Правоохранительные органы и суд будут разрешать вопрос на основе уголовного законодательства».

Судя по всему, история с договорными матчами «Чайки» ещё не закончена.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Третий брат Кличко»: фанаты смеются над выступлением Черчесова
Тони Кроос завершил карьеру в сборной Германии
Два российских теннисиста в 1/8 Уимблдона впервые с 2008 года
Тренер «Зенита» по физподготовке: Дзюба может играть года три
«Спартак» выкупил права на футболиста Виктора Мозеса
УЕФА запретил крымским клубам участвовать в европейских турнирах
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь