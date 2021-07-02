Скандал в российском футболе: «Чайка» за договорные матчи отправлена из ФНЛ в ПФЛ
РФС всерьез взялся за очищение болота?
РФС всерьез взялся за очищение болота?
В российском футболе очередной скандал! РФС завершил разбирательство с тремя играми «Чайки», которые команда из Песчанокопского проводила в 2018 году — с «Ангуштом», «Дружбой» и «Армавиром». Эти матчи признаны договорными, а сама «Чайка» переведена из ФНЛ в ПФЛ.
— В соответствии с частью 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матчи
Результат встречи «Чайка» — «Ангушт» (5:0) аннулирован, команде из Песчанокопского засчитано поражение со счётом 0:3. Кроме того, КДК РФС принял решение пожизненно запретить любую деятельность, связанную с футболом, двум организаторам договорного матча с «Ангуштом»: бывшему спортивному директору «Чайки» Олегу Баяну и судье Сергею Костевичу. На пять лет отстранён от футбола инспектор Владимир Булыгин.
Напомним, ещё в декабре прошлого года председатель КДК РФС Артур Григорянц сообщил о пожизненном отстранении от любой деятельности, связанной с футболом, трёх судей, которые работали на матче «Чайки» с «Дружбой». Сообщалось, что Баян дал взятки арбитрам Антону Качанову, Денису Мезенцеву и Денису Степанищеву. А те в свою очередь обеспечили нужный результат — победу со счётом 1:0. Помимо того, от футбола отстранили судью Максима Матюнина, работавшего на кубковой встрече с «Армавиром» (2:0). Он, по имеющейся информации, получил от Баяна 200 тыс. рублей.
В прошлом сезоне «Чайка» заняла 12 место во втором по уровню российском дивизионе. В ФНЛ команду из Песчанокопского должна заменить «Томь». Перевод «Чайки» в ПФЛ и развитие этого дела прокомментировал для «Чемпионата» спортивный юрист Артём Пацев:
«РФС обладает правом спортивной санкции на клубы, отдельных спортсменов, тренеров, судей и субъектов футбола. А когда мы говорим о расследовании полиции или следственного комитета, там совершенно другие правила и ответственность. Возможна как уголовная, так и административная. Они ни коем образом с РФС не пересекаются.
Те санкции, которые вынес РФС, абсолютно ничего не значат для следствия. Если дело дойдёт до суда, чем у нас завершается процесс, эти мнения, тем более общественных организаций, повторюсь, никакого значения не будут иметь. Правоохранительные органы и суд будут разрешать вопрос на основе уголовного законодательства».
Судя по всему, история с договорными матчами «Чайки» ещё не закончена.