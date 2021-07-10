Новый сезон Олимп — Футбольной национальной лиги стартует в субботу девятью матчами

Число клубов, которые сыграют во втором по силе дивизионе России, сократилось с 22 до 20 команд. По итогам стартующего розыгрыша ФНЛ коллективы, которые займут первое и второе места, завоюют право выступить в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23. Клубы, занявшие третье и четвертое места, поборются за путевки в элитный дивизион в стыковых матчах с командами РПЛ, финишировавшими на 13-й и 14-й строчках. В Олимп — Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) вылетят четыре команды.

5 июля состоялось бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС). В ходе заседания было принято решение делегировать ФНЛ права на проведение ПФЛ, а также передать коммерческие права на этот турнир. Третий по силе российский дивизион также пройдет в формате четырех групп, победители каждой из них обеспечат себе повышение в ФНЛ на следующий сезон.

В новом сезоне ФНЛ не примет участие «Чайка» из Ростовской области, которая заняла по итогам прошлого чемпионата 12-е место. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 2 июля принял решение перевести клуб в ПФЛ за организацию трех договорных матчей. Ее место займет «Томь», которая финишировала 18-й в прошедшем розыгрыше и должна была вылететь из первенства.

Прошедший чемпионат выиграли самарские «Крылья Советов», второе место занял «Оренбург», третьим стал «Нижний Новгород», четвертой финишировала владикавказская «Алания». В мае комиссия РФС отказала в лицензии «Оренбургу», домашняя арена которого не соответствует требованиям высшего дивизиона по вместимости, и «Алании» в связи с реконструкцией арены. Поэтому напрямую в РПЛ поднялись «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», стыковые матчи не проводились. В ФНЛ отправились занявшие 15-е и 16-е места волгоградский «Ротор» и «Тамбов», при этом тамбовчане объявили о прекращении существования клуба.

По итогам прошлого сезона ПФЛ во второй по силе дивизион России поднялись краснодарская «Кубань», «Олимп-Долгопрудный», липецкий «Металлург» и «Камаз» из Набережных Челнов. В низший дивизион опустились ярославский «Шинник», московское «Чертаново», брянское «Динамо», омский «Иртыш» и «Чайка».

Футбол Первый дивизион 2021/2022 Тур 1, 10.07.2021, 19:00 Ротор - Текстильщик -

Первый тур ФНЛ пройдет в два дня

Новый сезон откроется встречей между тольяттинским «Акроном» и «СКА-Хабаровском». Матч начнется в 16:00 мск. Также в этот день пройдут восемь игр: «Камаз» — «Алания», «Оренбург» — «Волгарь» (Астрахань), «Кубань» — «Торпедо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Олимп-Долгопрудный», «Спартак-2» — «Краснодар-2», «Факел» (Воронеж) — «Балтика» (Калининград), «Велес» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) и «Ротор» — «Текстильщик» (Иваново). Первый тур завершится встречей между «Металлургом» и «Томью», которая состоится 11 июля и начнется в 18:00 мск.