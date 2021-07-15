Российский клуб объявил о контракте с футболистом сборной Казахстана
Форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин вернулся в «Ротор». Об этом сообщает
Ротор
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Форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин вернулся в «Ротор». Об этом сообщает
Контракт с ним подписан по схеме «1+1».
В прошлом сезоне Щеткин провел за «сине-голубых» пять матчей в РПЛ. Нападающий отметился победным голом в ворота грозненского «Ахмата», а также забил мяч в выездном поединке против «Сочи».
При этом «Ротор» вылетел в ФНЛ (второй по силе дивизион), финишировав в
Напомним, что в нынешнее межсезонье у Щеткина был вариант переехать в Узбекистан, но он отказался. Также говорилось об интересе к нему со стороны «Уфы».