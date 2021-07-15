Российский клуб объявил о контракте с футболистом сборной Казахстана

Контракт с ним подписан по схеме «1+1».

В прошлом сезоне Щеткин провел за «сине-голубых» пять матчей в РПЛ. Нападающий отметился победным голом в ворота грозненского «Ахмата», а также забил мяч в выездном поединке против «Сочи».

При этом «Ротор» вылетел в ФНЛ (второй по силе дивизион), финишировав в премьер-лиге на предпоследнем, 15-м месте, набрав 22 очка.