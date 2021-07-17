«Енисей» и «Кубань» сыграли вничью в ФНЛ
«Енисей» сыграл вничью с «Кубанью» в матче 2-го тура
Енисей
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«Енисей» сыграл вничью с «Кубанью» в матче 2-го тура
На мячи Валерия Кичина краснодарский клуб ответил точным ударом Ильи Петрова. Николай Марков отметился автоголом.
После этой встречи хозяева набрали 1 очко и находятся на 17-м месте в турнирной таблице ФНЛ.
Гости располагаются на 15-й строчке, также имея в активе 1 очко.
В следующем туре «Енисей» на выезде сыграет со «Спартаком-2», а «Кубань» дома примет «Велес». Обе встречи пройдут 24 июля.