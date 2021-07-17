«Енисей» и «Кубань» сыграли вничью в ФНЛ

На мячи Валерия Кичина краснодарский клуб ответил точным ударом Ильи Петрова. Николай Марков отметился автоголом.

После этой встречи хозяева набрали 1 очко и находятся на 17-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

Гости располагаются на 15-й строчке, также имея в активе 1 очко.