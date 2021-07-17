Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
Локомотив
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Краснодар-2
Алания
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор
Олимп-Долгопрудный
01
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Торпедо М
Спартак-2
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел
Велес
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Металлург Лп
40
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Балтика
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Кубань
22
Все события
Фоторепортажи
9Обновленная «Формула-1»: как будут выглядеть болиды будущего
31Италия — чемпион Европы!
18:52 (мск), источник: Матч ТВ

«Енисей» и «Кубань» сыграли вничью в ФНЛ

«Енисей» сыграл вничью с «Кубанью» в матче 2-го тура Олимп-Первенства ФНЛ.

Енисей
КубаньФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

На мячи Валерия Кичина краснодарский клуб ответил точным ударом Ильи Петрова. Николай Марков отметился автоголом.

После этой встречи хозяева набрали 1 очко и находятся на 17-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

Гости располагаются на 15-й строчке, также имея в активе 1 очко.

В следующем туре «Енисей» на выезде сыграет со «Спартаком-2», а «Кубань» дома примет «Велес». Обе встречи пройдут 24 июля. Олимп-Первенство ФНЛ. 2-й тур «Енисей» (Красноярск) — «Кубань» (Краснодар) — 2:2 (1:2) Голы: Кичин, 27, 63. — Марков, 7 (автогол). Петров, 34. Нереализованный пенальти: Петров, 34.

 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
Интервью Гильерме о сборной, фанатах «Спартака» и Черчесове
«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция Суперкубка России
Московское «Динамо» приобрело бывшего игрока «МЮ» и «Реала»
«Ювентус» намерен понизить зарплату Роналду до 20 млн евро
«Локо» договорился с «Байером» о трансфере Едвая за 4 млн евро
Сенсация в Суперкубке России: Топ ставок выходных
Андрей Рублёв: Играть за свою страну – особенное чувство
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь