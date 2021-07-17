«Томь» с минимальным счетом победила «Балтику»
«Томь» с минимальным счетом победила на своем поле «Балтику» в матче 2-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ.
«Томь» с минимальным счетом победила на своем поле «Балтику» в матче 2-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ.
Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу команду из Томска.
ФНЛ.
2-й тур.
«Томь» (Томск) — «Балтика» (Калининград) — 1:0 (0:0).
Гол: Семейкин, 78.
«Томь» (Томск): Арапов, Семейкин, Климов, Почивалин (Серасхов, 74), Абрамов, Мамин, Кубышкин (Радостев, 75), Гордюшенко (Ставпец, 62), Кирсанов, Дмитриев (Леонов, 63), Корж.
«Балтика» (Калининград): Латышонок, Мещанинов, Денисов, Сергеев, Макарчук, Кашчелан (Петровский, 87), Кузьмин, Альшин (Гелоян, 83), Джамилов (Попов, 52), Казаев, Дибиргаджиев.
Предупреждения: Дмитриев, 21. Кубышкин, 54. Гордюшенко, 61. Мещанинов, 77. Кашчелан, 83. Денисов, 86.
Судья: Силантьев (Самара).
17 июля. Томск. Стадион «Труд».