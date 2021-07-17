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20:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» разгромил липецкий «Металлург» и вышел на первое место в ФНЛ

В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» переиграл липецкий «Металлург».

ОренбургФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 4:0.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий оренбургской команды Дмитрий Воробьёв. Спустя шесть минут преимущество хозяев увеличил защитник Михаил Сиваков. Во втором тайме счёт до разгромного довёл нападающий «Оренбурга» Николай Прудников. На 83-й минуте форвард Джоэль Фамейе забил четвёртый гол, реализовав пенальти.

«Оренбург» набрал 6 очков и вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Металлург» (3) — на девятом месте.

Результаты других матчей ФНЛ:

«Акрон» — «Волгарь» — 1:0.

«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск» — 0:0.

КАМАЗ — «Текстильщик» — 1:0.

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