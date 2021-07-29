Из красноярского футбольного клуба «Енисей» ушли главный и старший тренеры

Главный и старший тренеры красноярского футбольного клуба «Енисей» покинули свои посты. Об этом сообщили представители клуба в социальных сетях.

Александр Алфёров оставит должность главного тренера, но продолжит работу в системе клуба. Его коллега Сергей Кабельский расторг контракт по взаимному согласию и покидает клуб. Готовить команду к матчу с «Аланией-Владикавказ» будет исполняющий обязанности главного тренера Виктор Тренёв.

В клубе напомнили, что Александр Арфёров с 2001 по 2013 годы занимал посты главного тренера и ассистента команды. Под его руководством «Металлург-Енисей» в 2010 году стал чемпионом зоны «Восток», а спустя сезон удачно дебютировал в ФНЛ. По итогам первенства ФНЛ 2011/12 Александр Алферов был номинирован на звание лучшего тренера турнира.