Из красноярского футбольного клуба «Енисей» ушли главный и старший тренеры
Они расторгли контракты по взаимному согласию.
Они расторгли контракты по взаимному согласию.
Главный и старший тренеры красноярского футбольного клуба «Енисей» покинули свои посты. Об этом сообщили представители клуба в социальных сетях.
Александр Алфёров оставит должность главного тренера, но продолжит работу в системе клуба. Его коллега Сергей Кабельский расторг контракт по взаимному согласию и покидает клуб. Готовить команду к матчу с «Аланией-Владикавказ» будет исполняющий обязанности главного тренера Виктор Тренёв.
В клубе напомнили, что Александр Арфёров с 2001 по 2013 годы занимал посты главного тренера и ассистента команды. Под его руководством «Металлург-Енисей» в 2010 году стал чемпионом зоны «Восток», а спустя сезон удачно дебютировал в ФНЛ. По итогам первенства ФНЛ 2011/12 Александр Алферов был номинирован на звание лучшего тренера турнира.
Сергей Кабельский — в прошлом профессиональный футболист. Он выступал за «Сатурн» (Раменское), «Локомотив» (Минск), «Металлург» (Запорожье), «Динамо» (Брест). Финалист Кубка Белоруссии: 1999/00, 2002/03. В качестве игрока в высшей лиге Белоруссии сыграл 264 матча и забил 9 голов. С 2011 по 2013 был помощником Александра Алферова в ФК «Енисей», с ноября 2020 года — старший тренер ФК «Енисей».