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19:05 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана помог своему клубу одержать первую победу в чемпионате России

Волгоградский «Ротор» одержал победу на выезде над липецким «Металлургом» в матче пятого тура ФНЛ-чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
Ротор
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Волгоградцы одолели соперника с минимальным счетом 1:0, а единственный гол на 66-й минуте забил Андреа Чуканов. Форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.

Для «Ротора» это первая победа в ФНЛ после вылета из премьер-лиги. До этого они сыграли вничью в четырех матчах подряд. На данный момент волгоградцы с семью очками занимают девятое место.

Металлург Лп
0:1
Первый тайм: 0:0
Ротор
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