Футболист сборной Казахстана помог своему клубу одержать первую победу в чемпионате России
Волгоградский «Ротор» одержал победу на выезде над липецким «Металлургом» в матче пятого тура
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Металлург ЛпФНЛ: таблица и календарь
Волгоградский «Ротор» одержал победу на выезде над липецким «Металлургом» в матче пятого тура
Волгоградцы одолели соперника с минимальным счетом 1:0, а единственный гол на 66-й минуте забил Андреа Чуканов. Форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.
Для «Ротора» это первая победа в ФНЛ после вылета из