Футболист сборной Казахстана помог своему клубу одержать первую победу в чемпионате России

Волгоградцы одолели соперника с минимальным счетом 1:0, а единственный гол на 66-й минуте забил Андреа Чуканов. Форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.

Для «Ротора» это первая победа в ФНЛ после вылета из премьер-лиги. До этого они сыграли вничью в четырех матчах подряд. На данный момент волгоградцы с семью очками занимают девятое место.