«Балтика» объявила об уходе генерального директора клуба

«Тажутдин Нажмутдинович за три года сформировал в “Балтике” амбициозный и талантливый коллектив, способный стремиться к достижению высоких целей и задач, но порой жизненные личные ситуации важнее и главнее профессиональной деятельности. Клуб стабильно функционирует и развивается, стратегия “Балтики” не претерпит изменений.



В ходе диалога мы пришли к взаимному согласию доверить дальнейшее управление клубом одному из наших ведущих менеджеров — Кириллу Волженкину, который является выпускником школы “Зенита” и с первых дней находился в менеджменте “Балтики” под руководством Тажутдина Качукаева», — цитирует пресс-служба «Балтики» главу правления клуба.