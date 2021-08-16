«Балтика» объявила об уходе генерального директора клуба
Генеральный директор футбольного клуба «Балтика» Тажутдин Качукаев покидает свой пост по личным обстоятельствам. Сообщение об этом
Генеральный директор футбольного клуба «Балтика» Тажутдин Качукаев покидает свой пост по личным обстоятельствам. Сообщение об этом
Вместо Качукаева «Балтику» возглавит Кирилл Волженкин, говорится в комментарии председателя совета директоров клуба Александра
«Тажутдин Нажмутдинович за три года сформировал в “Балтике” амбициозный и талантливый коллектив, способный стремиться к достижению высоких целей и задач, но порой жизненные личные ситуации важнее и главнее профессиональной деятельности. Клуб стабильно функционирует и развивается, стратегия “Балтики” не претерпит изменений.
В ходе диалога мы пришли к взаимному согласию доверить дальнейшее управление клубом одному из наших ведущих менеджеров — Кириллу Волженкину, который является выпускником школы “Зенита” и с первых дней находился в менеджменте “Балтики” под руководством Тажутдина Качукаева», — цитирует
Качукаев занял должность генерального директора «Балтики» в декабре 2018 года, сменив Тимура Лепсаю. Лучшим показателем при нем было 5 место команды в первенстве Футбольной национальной лиги в сезоне 2020/2021.
В текущем сезоне «Балтика» после шести сыгранных туров занимает 15 место в турнирной таблице ФНЛ, имея 5 очков (пять ничьих и одно поражение).