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09:46 (мск), источник: Новый Калининград

«Балтика» объявила об уходе генерального директора клуба

Генеральный директор футбольного клуба «Балтика» Тажутдин Качукаев покидает свой пост по личным обстоятельствам. Сообщение об этом пресс-служба «Балтики» распространила в понедельник, 16 августа.

БалтикаФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Вместо Качукаева «Балтику» возглавит Кирилл Волженкин, говорится в комментарии председателя совета директоров клуба Александра Шендерюка-Жидкова.

«Тажутдин Нажмутдинович за три года сформировал в “Балтике” амбициозный и талантливый коллектив, способный стремиться к достижению высоких целей и задач, но порой жизненные личные ситуации важнее и главнее профессиональной деятельности. Клуб стабильно функционирует и развивается, стратегия “Балтики” не претерпит изменений.

В ходе диалога мы пришли к взаимному согласию доверить дальнейшее управление клубом одному из наших ведущих менеджеров — Кириллу Волженкину, который является выпускником школы “Зенита” и с первых дней находился в менеджменте “Балтики” под руководством Тажутдина Качукаева», — цитирует пресс-служба «Балтики» главу правления клуба.

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Качукаев занял должность генерального директора «Балтики» в декабре 2018 года, сменив Тимура Лепсаю. Лучшим показателем при нем было 5 место команды в первенстве Футбольной национальной лиги в сезоне 2020/2021.

В текущем сезоне «Балтика» после шести сыгранных туров занимает 15 место в турнирной таблице ФНЛ, имея 5 очков (пять ничьих и одно поражение).

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