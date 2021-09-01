Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Казахстан
Украина
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Россия
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Мальта
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Словения
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Люксембург
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Португалия
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Франция
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Дания
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Латвия
Гибралтар
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Норвегия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Турция
Черногория
Все события
Фоторепортажи
30Карпин проверял силу и толкался с футболистами. Как Россия готовится к Хорватии (фото)
30Ничья «Локо» и «Зенита»
13:13 (мск), источник: Sport24

«Надо уезжать в Европу» — миф. Она не такая, как говорят«. Татаев объяснил переход из чешской “Млады” в “Аланию”

Защитник «Алании» Алексей Татаев в интервью корреспонденту Sport24 Александру Сергееву рассказал, почему решил вернуться из Европы в Россию.

Алания
Млада-БолеславФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

В начале 2020 года воспитанник «Краснодара» перешел в чешскую «Младу Болеслав». Этим летом 21-летний футболист подписал контракт с «Аланией».

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

— Еще год назад планировал сменить обстановку. У меня была цель: приезжаю в Чехию и через год-полтора становлюсь основным игроком. Я ее достиг. На меня был спрос в Чехии: команды писали, интересовались. Но ценник был высоким для чешского чемпионата — столько платить не хотели.

Потом появились варианты с Европой, но начался карантин, и я не мог никуда уехать. Продолжал играть, все шло отлично, ждал предложений. Постоянно возникали варианты, но все время что-то не совпадало. А потом узнал про вариант с «Аланией» и сказал агентам: «Ничего больше не надо».

— Твоя цитата из 2020 года: «Шесть-семь лет не собираюсь возвращаться в Россию». И тут внезапно такая перемена. Жизнь в Чехии не та или в чем причина?

— Спокойно отвечу, слова не собираюсь брать обратно. В 2020 году я был неопытный молодой парниша, ха-ха. Каждый год мировоззрение меняется.

Тяжело жить в Европе, когда у тебя там никого нет. Чувствуешь себя чужеземцем в этой стране. Со временем я подумал: надо вернуться на родину, побыть там какое-то время, уладить личные и семейные дела. И тут — «Алания». Понимаю, перешел в лигу уровнем ниже. Но ни капельки не расстроился — ведь это «Алания». Тут буду получать удовольствие, со своими пацанами двигаться вперед.

— Ты рассказывал, что во время карантина на тренировках наматывал километры, не работал с мячом и жил взаперти. Тот период тоже повлиял на отъезд?

— Может, даже травмы от этого и пошли — тренировочный процесс сильно поменялся. Нам говорили выходить [на улицу] и бегать. А бегать-то особо негде было. Долгое время бегал в парке на твердом покрытии. Разрешали тренироваться два-три месяца, а потом опять закрывались на месяц — так чередовалось. Может, из-за этого здоровье усугубилось.

Думаю, сейчас все подправил. Все нормально, в Осетии воздух чище, ха-ха.

— Как обстояли дела с контрактом перед отъездом?

— Во «Младе» оставался год. Мне предлагали новые условия, но я дал понять: не останусь в их команде. Сказал, что устал от жизни в Чехии, она мне не нравится, хочу сменить обстановку, найти новую мотивацию.

— В таких случаях в России говорят — футболист сдулся, ничего не получилось в Европе, вот и вернулся.

— Во-первых — это миф, что надо уезжать в Европу. Она не такая, как все говорят. Если бы контракт предложила «Барселона», я бы, конечно, поехал. Это другая Европа.

Псевдоболельщики могут что угодно говорить, но я сделал выбор в пользу своей республики. Думаю, тут кроме похвалы [в мой адрес] ничего не может быть. Я бы мог отсидеть год во «Младе» и поехать в любую команду Премьер-лиги на шикарных условиях. Я же не стал этого делать, я хотел играть за свою родину.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Почему Чехия — не Европа? В лигах вроде чешской без большой зарплаты и комфортного лимита россияне не получат развития, которого лишены дома?

— Большую зарплату еще заслужить надо. Был такой момент: [в клубе РПЛ] идут переговоры, стоит выбор между мной и русским футболистом, который играет в России. Клуб берет не меня: того русского видели в России, а меня из Чехии не берут, хотя играю отлично.

И потом задаю себе вопрос: «А зачем я уезжал в эту Европу?» Я же тоже был мальчишкой и слышал, что надо в Европу. Вот и уехал. А что взамен? Ни о чем не жалею, но когда говорят о том, как важно уезжать, хочется ответить: «Ты обоснуй, аргументируй свои слова».

— Караваев, Ефремов, Комличенко — никто в Чехии не задержался. Вячеслав уехал из «Спарты» в «Витесс», но и для него Чехия не стала транзитом в Германию или Италию — для всех дороги ведут в Россию.

— Я тоже думал про Чехию как про трамплинчик, хотел дальше ехать в Европу. Если бы не карантин, не знаю, что бы случилось. Но я захотел поближе к семье. Годами не видеть свою семью тяжело. Уезжаю куда-то, трачу время и здоровье на то, чтобы заработать деньги и не видеть свою семью годами. Но зачем мне это надо? Лучше приеду в Россию и буду получать удовольствие от футбола здесь, видеть семью в любой момент.

Читайте также
 Русская гимнастка перед встречей с Путиным пожаловалась на жесткий карантин: «Нужно выжить 7 дней в одной комнате»
«Лялястая блонда». Известный хоккеист из НХЛ обвинил жену в домашнем насилии. За него заступился русский сексист
Как Карпин начинал со своими командами? Беспокоиться есть о чем
Стало известно, кто получит 10-й номер в «Барселоне» после Месси
Карпин, каким его мало кто знает: портрет нового тренера сборной
Сборная Дании выступила против проведения ЧМ в Катаре
Какой будет первая игра Карпина? Анонс матча Россия – Хорватия
Россия сдержит Хорватию, Швеция устоит с Испанией: ставки дня
«Вест Хэм» назвал стоимость трансфера Крала из «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь