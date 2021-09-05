Воспитанник «Кайрата» забил первый гол в России за новый клуб
В Химках завершился матч девятого тура ФНЛ, в котором «Олимп-Долгопрудный» принимал «Аланию», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кайрат
Ротор
Олимп-Долгопрудный
В Химках завершился матч девятого тура ФНЛ, в котором «Олимп-Долгопрудный» принимал «Аланию», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Уже на 6-й минуте воспитанник «Кайрата» Акмаль Бахтияров открыл счет, реализовав пенальти. Но «Алания» отыгралась на 30-й минуте — гол забил Аллон Бутаев.
«Олимп-Долгопрудный», за который выступает Бахтияров, набрал 9 очков. Сейчас подмосковная команда находится на 15-м месте. У «Алании» после этого матча стало 15 очков и седьмая строчка в турнирной таблице.
Также состоялся матч «Оренбург» — «Ротор», который завершился победой гостей со счетом 3:0. В составе гостей дублем отметился Камиль Муллин, а еще один мяч с пенальти забил Андреа Чуканов.
За волгоградский клуб выступает форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин, но в данное время он восстанавливается от травмы. «Оренбург» с 19-ю очками занимает второе место, а «Ротор» набрал 12 баллов и поднялся на 12-ю строчку.
Бахтияров — воспитанник алматинского «Кайрата». С 2017 года он привлекался к тренировкам с главной командой. В 2019 года он перешел в «Сочи», уйдя со скандалом из «Кайрата». Потом у него был «Жетысу», а с июля выступает за «Олимп-Долгопрудный», где сыграл уже семь матчей.