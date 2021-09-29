«СКА-Хабаровск» победил «Волгарь» в матче ФНЛ
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» нанес поражение астраханскому «Волгарю» в матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
СКА-Хабаровск
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» нанес поражение астраханскому «Волгарю» в матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 1:0. Гол на 69-й минуте забил Камран Алиев.
«СКА-Хабаровск», продливший беспроигрышную серию до четырех матчей, с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Волгарь» (9) располагается на 18-й строчке.