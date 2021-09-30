Главный тренер калининградской «Балтики» Евгений Калешин объявил о своей отставке
Лучшим результатом команды при специалисте стало пятое место в первенстве ФНЛ сезона 2020/2021.
Лучшим результатом команды при специалисте стало пятое место в первенстве ФНЛ сезона 2020/2021.
Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин объявил о своей отставке. Заявление об этом он сделал на послематчевой пресс-конференции по окончании игры первенства Футбольной национальной лиги с «Текстильщиком» (калининградская команда уступила хозяевам со счетом 3:2).
«Моя работа и работа моего тренерского штаба в Калининграде закончена. К сожалению, не удалось переломить отрицательную динамику, которая в этом сезоне сложилась. Но в то же время хотелось бы поблагодарить руководство области, персонал клуба, игроков, всех болельщиков за то время, которое мы провели в этом невероятном, отличном клубе. Очень жалко, усилия были огромные потрачены, но должного эффекта в этом сезоне данные усилия не дали», — сказал Калешин.
Калешин возглавил «Балтику» в январе 2019 года, сменив на этой должности Игоря Ледяхова. Под его руководством балтийцы провели 102 матча, в которых одержали 44 победы. Лучшим результатом команды при Калешине стало пятое место в первенстве ФНЛ сезона 2020/2021. В розыгрыше Кубка России сезона 2019/2020 «Балтика» дошла до ⅛ финала.
Кандидатом на должность главного тренера после ухода Калешина СМИ называют экс-наставника «Оренбурга» и «Нижнего Новгорода» Роберта Евдокимова.