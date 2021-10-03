Сергей Игнашевич назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Балтика»
Команда идет на 13-м месте в таблице Футбольной национальной лиги.
Команда идет на 13-м месте в таблице Футбольной национальной лиги.
ТАСС, 2 октября. Сергей Игнашевич стал главным тренером калининградского футбольного клуба «Балтика». Об этом сообщает пресс-служба клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Соглашение с Игнашевичем рассчитано до конца сезона-2022/23. 28 сентября пост главного тренера «Балтики» покинул Евгений Калешин.
«Мы не сомневаемся, что громадный опыт Сергея Николаевича принесет пользу клубу и в целом калининградскому футболу. Мы рады, что столь известный специалист принял наше приглашение», — отметил председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков.
Игнашевичу 42 года, он завершил карьеру футболиста в 2018 году. В июне 2019 года возглавил «Торпедо» (в течение года числился старшим тренером в связи с отсутствием лицензии Pro). В сезоне-2019/20 «Торпедо» заняло четвертое место в ФНЛ, но стыковые матчи за выход в премьер-лигу были отменены из-за эпидемиологической ситуации. В марте 2021 года Игнашевич покинул расположение клуба.
В качестве футболиста Игнашевич шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал Кубок России и Суперкубок России, становился победителем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы.
В прошлом сезоне «Балтика» заняла пятое место в ФНЛ. После 14 туров в текущем сезоне «Балтика» располагается на 13-й строчке таблицы с 17 очками. В следующем туре команда из Калининграда 3 октября примет «Олимп-Долгопрудный», в этой игре командой будет руководить Эдуард Штейнбрехер.