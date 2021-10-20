Финт Зидана, нелепое удаление и много практики. Как Бахтияров перезапускает карьеру в России

Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как полузащитник выступает за «Олимп-Долгопрудный».

После затяжного и несколько странного пребывания в «Сочи», Бахтияров еще полгода помучился в «Жетысу», а затем агент игрока Дмитрий Селюк нашел Акмалю вариант в ФНЛ. К слову, вместе с казахстанцем в «Олимп-Долгопрудный» приземлились еще несколько клиентов Селюка, в том числе из КПЛ — Джозеф Ада Ома (из «Шахтера»), Филип Иполе (из «Жетысу»).

В новой команде Акмаля минимальное количество возрастных игроков, клуб нацелен на развитие молодежи и выступает неким транзитом. Именно поэтому Бахтиярову оказалось гораздо легче интегрироваться в состав, тем более он уже был частично знаком с реалиями ФНЛ.

Бахтияров практически сразу начал играть в основе и периодически сверкать своими техническими данными. Первый гол за новый клуб Акмаль забил в матче 1/64 Кубка России против «Факела». Сам заработал — сам пробил.

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Дальше пришел второй гол, причем в абсолютно идентичном алгоритме. Открылся, убежал от соперника, ворвался в штрафную, подставился под фол, пенальти — гол. Так Бахтияров забил в ФНЛ «Алании».

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Через несколько туров казахстанец снова мог забить с пенальти в матче со СКА, но на этот раз его удар прошел мимо ворот. При этом важно отметить, как Бахтияров заработал очередной пенальти — двойной финт Зидана в его исполнении выглядел действительно эффектно.

Пока самый неудачный матч в ФНЛ Акмаль провел недавно, против «Томи». Сначала Бахтияров выставил руку в своей штрафной, и это привело к пенальти в ворота его команды. Дальше, пытаясь реабилитироваться, Бахтияров отчаянно хотел создать одиннадцатиметровый уже в чужие ворота. Но, возможно, несколько приукрашенные падения Акмаля в штрафной соперника (и, соответственно, пенальти, которые он зарабатывал ранее) спровоцировали арбитров внимательнее изучать манеру игры казахстанца. Так с «Томью» падение Акмаля не закончилось назначением пенальти, а наоборот, обернулось второй желтой карточкой для игрока и удалением уже в первом тайме. Хотя есть большие сомнения относительно симуляции Бахтиярова в этом моменте, но так или иначе команда осталась в меньшинстве (но все-таки спасла ничью), а игрок был дисквалифицирован на один матч.

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