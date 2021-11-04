Четыре матча 21-го тура Футбольной национальной лиги пройдут без зрителей

Зрители не будут допущены на встречи «Велес» — «Кубань», «Акрон» — «Металлург», «Оренбург» — «Балтика» и «Томь» — «Факел».
Напомним, Роспотребнадзор всё-таки согласовал проведение ближайших домашних матчей «Динамо» и «Спартака» в Москве. Ранее сообщалось, что они могут быть отменены из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром» (6 ноября, 16:30 мск), а также «Спартаком» и «Локомотивом» (7 ноября, 19:00 мск) пройдут в соответствии с запланированным календарём на «ВТБ Арене — Центральном стадионе “Динамо” им. Льва Яшина» и «Открытие Банк Арене» соответственно.