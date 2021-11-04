Четыре матча 21-го тура Футбольной национальной лиги пройдут без зрителей

Зрители не будут допущены на встречи «Велес» — «Кубань», «Акрон» — «Металлург», «Оренбург» — «Балтика» и «Томь» — «Факел».



Напомним, Роспотребнадзор всё-таки согласовал проведение ближайших домашних матчей «Динамо» и «Спартака» в Москве. Ранее сообщалось, что они могут быть отменены из-за сложной эпидемиологической ситуации.