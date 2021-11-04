Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
Кайрат
Карабах
Футбол. Еврокубки
18:30
Флора
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
20:45
Лион
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:45
Брённбю
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
Штурм
Футбол. Еврокубки
20:45
Монако
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Наполи
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Локомотив
Футбол. Еврокубки
20:45
Генк
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Тель-Авив
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
20:45
Гент
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:45
Заря Лг
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
20:45
Раннерс
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:45
АЗ
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:45
Линколн
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:45
Омония
Базель
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Спартак
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Селтик
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Витесс
Футбол. Еврокубки
23:00
Ренн
Мура
Все события
16:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Четыре матча 21-го тура Футбольной национальной лиги пройдут без зрителей

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионах, обусловленной распространением COVID-19, четыре матча 21-го тура Футбольной национальной лиги пройдут без зрителей, сообщает пресс-служба организации.

Велес
Кубань
Акрон
Металлург Лп
Оренбург
Балтика
Томь
ФакелФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Роспотребнадзор согласовал проведение домашних игр «Спартака» и «Динамо» в Москве

Зрители не будут допущены на встречи «Велес» — «Кубань», «Акрон» — «Металлург», «Оренбург» — «Балтика» и «Томь» — «Факел».

Напомним, Роспотребнадзор всё-таки согласовал проведение ближайших домашних матчей «Динамо» и «Спартака» в Москве. Ранее сообщалось, что они могут быть отменены из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром» (6 ноября, 16:30 мск), а также «Спартаком» и «Локомотивом» (7 ноября, 19:00 мск) пройдут в соответствии с запланированным календарём на «ВТБ Арене — Центральном стадионе “Динамо” им. Льва Яшина» и «Открытие Банк Арене» соответственно.

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
29Теперь 0−1 от «Ювентуса». «Зенит» опять в нескольких минутах от ничьей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь