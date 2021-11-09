Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.11
Осасуна
Реал Сосьедад
02
Футбол. Зарубежный
7.11
Мальорка
Эльче
22
Футбол. Зарубежный
7.11
Гройтер Фюрт
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Зарубежный
7.11
Милан
Интер
11
Футбол. Зарубежный
7.11
Ренн
Лион
41
Футбол. Зарубежный
7.11
Бетис
Севилья
02
Все события
14:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» показало, как сносят стадион имени Стрельцова

Футбольный клуб «Торпедо» в «Инстаграме» опубликовал фотографии и видео со сноса стадиона имени Эдуарда Стрельцова.

ТорпедоФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Утро 9 ноября 2021 года. Исторические кадры», — говорится в подписи к фото.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее клуб на своём официальном сайте представил новый проект стадиона имени Эдуарда Стрельцова.

Сообщалось, что демонтаж арены продлится до первого квартала 2022 года. Следующим этапом работ будет прохождение государственной экспертизы проекта, подготовка тендерной документации, выбор генерального подрядчика и его мобилизация на площадке. Активная фаза строительно-монтажных работ должна начаться в IV квартале 2022 года, а её завершение планируется в 2025 году.

Стадион «Торпедо» был построен в 1959 году и использовался в качестве тренировочного поля для одноимённой футбольной команды завода имени Лихачёва. Первый матч на стадионе состоялся 15 апреля 1977 года. 21 июля 1997 года стадиону «Торпедо» было присвоено имя легендарного нападающего Эдуарда Стрельцова.

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь