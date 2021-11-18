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00:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Поехали мы отсюда». Юран провёл нецензурную пресс-конференцию за 14 секунд

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран на пресс-конференции после матча 23-го тура ФНЛ с «Краснодаром-2» (1:3) нецензурно выражался.

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Источник: РИА "Новости"

«Давай. Задавайте вопросы, поехали мы отсюда ***. Комментарии? Для того чтобы выигрывать, (нужно) забивать свои *** кучу моментов *** и не пропускать такие детские ошибки. Спасибо», — сказал Юран на пресс-конференции.

Пресс-конференция Юрана длилась 14 секунд. После окончания своей речи тренер стукнул кулаком по столу и покинул зону для пресс-конференций.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня «Краснодар-2» обыграл хабаровский СКА со счётом 3:1. Голами в составе «быков» отметились Ираклий Манелов и Олакунле Олусегун. В составе хабаровчан гол забил Георгий Гонгадзе. «Краснодар-2» занимает 12-е место в Футбольной Национальной Лиге. «СКА-Хабаровск» распологается на 4-й строчке первенства. Команда Юрана набрала 40 очков в 23 играх турнира.

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