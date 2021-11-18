Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Ротора»

Руководство «Ротора» договорилось с Хохловым о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Жданов.

Хохлов возглавил «Ротор» в конце мая. Перед 45-летним специалистом была поставлена задача вернуть клуб в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Под руководством Хохлова «Ротор» провел 23 матча, в которых набрал 24 очка. Волгоградская команда занимает 16-е место в таблице ФНЛ, опережая только клубы, находящиеся в зоне вылета.