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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Ротора»

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Ротора», сообщает официальный Twitter волгоградского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: ФК "Ротор"
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Руководство «Ротора» договорилось с Хохловым о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Жданов.

Хохлов возглавил «Ротор» в конце мая. Перед 45-летним специалистом была поставлена задача вернуть клуб в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Под руководством Хохлова «Ротор» провел 23 матча, в которых набрал 24 очка. Волгоградская команда занимает 16-е место в таблице ФНЛ, опережая только клубы, находящиеся в зоне вылета.

«Ротор» в последний раз одержал победу в рамках первенства 25 сентября, с тех пор безвыигрышная серия волгоградской команды насчитывает 10 матчей (шесть ничьих, четыре поражения).

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