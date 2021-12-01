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21:29 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана расторг контракт с российским клубом

Нападающий сборной Казахстана по футболу Роман Муртазаев больше не будет выступать за калининградскую «Балтику», передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
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По информации источника, форвард расторг контракт с российским клубом. Другие детали не уточняются.

Муртазаева провел за калининградский клуб в ФНЛ 11 матчей, семь из них он выходил в основе и результативными действиями не отметился.

Также форвард играл за карагандинский «Шахтер», «Астану» и костанайский «Тобол». Трижды становился чемпионом Казахстана, дважды выигрывал Суперкубок и один раз Кубок страны. В составе сборной Казахстана он провел 22 матча и забил три гола.

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