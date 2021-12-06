«Ротор» объявил о назначении Куликова главным тренером команды
Российский специалист Артем Куликов назначен главным тренером «Ротора».
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Российский специалист Артем Куликов назначен главным тренером «Ротора».
Об этом сообщает пресс-служба волгоградской команды.
41-летний специалист приступит к работе на новой должности в январе после выхода всех футболистов из отпуска. В конце ноября Куликов покинул пост главного тренера «Велеса», который занимал с июня 2021 года. Ранее Куликов работал в структуре «Краснодара», возглавляя молодежную и вторую команды «быков», также был главным тренером в «Энергии», «Олимпии», МИТОСе и «Зените» из Пензы.
В середине ноября «Ротор» объявил об уходе из команды главного тренера Дмитрия Хохлова, возглавлявшего команду с мая этого года.
Волгоградский клуб после 25 туров Футбольной национальной лиги занимает 17-ю строчку с 24 очками.