«Ротор» объявил о назначении Куликова главным тренером команды

41-летний специалист приступит к работе на новой должности в январе после выхода всех футболистов из отпуска. В конце ноября Куликов покинул пост главного тренера «Велеса», который занимал с июня 2021 года. Ранее Куликов работал в структуре «Краснодара», возглавляя молодежную и вторую команды «быков», также был главным тренером в «Энергии», «Олимпии», МИТОСе и «Зените» из Пензы.