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15:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» подписал отбывшего дисквалификацию за допинг экс-нападающего «Ростова»

Бывший нападающий «Ростова» Владимир Обухов подписал контракт с «Оренбургом», информирует официальный сайт клуба.

Оренбург
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Источник: РИА "Новости"
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Российских футболистов дисквалифицировали за допинг, подробности истории и решения ФИФА

Напомним, в марте 2021 года ФИФА возбудила дела в отношении трёх российских футболистов по подозрению в употреблении допинга.

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева было сказано, что допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. В июле ФИФА дисквалифицировала Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА.

Предыдущим клубом Обухова был «Ростов», в который игрок перебрался из «Тамбова» в 2020 году. В прошлом сезоне форвард принял участие в 10 матчах чемпионата России за ростовскую команду.

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