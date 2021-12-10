Испанец Трибульетч назначен новым главным тренером «Акрона»

Трибульетч начал тренерскую карьеру в 2005 году в Испании. В 2008 году специалист перебрался в Новую Зеландию и вошел в штаб «Окленд Сити». С 2010 года Рамон стал главным тренером команды, в этой роли ему удалось семь раз выиграть Лигу чемпионов Океании, трижды — чемпионат Новой Зеландии, а также завоевать бронзовые медали клубного чемпионата мира.

«Крис [Докерти, спортивный директор “Акрона”. — Sport24] связался со мной, рассказал о проекте, который сразу меня заинтересовал. Основная цель — Премьер-лига — и это одна из вещей, которые меня мотивируют. Да, это сложная задача, но мы будем идти к ней шаг за шагом. Амбиции и философия клуба мне близки, поэтому я принял предложение. Я уже посмотрел большое количество игр команды и имею представление о стиле и уровне ФНЛ, об игроках “Акрона” и игровой философии клуба», — приводит слова Трибульетча официальный сайт «Акрона».