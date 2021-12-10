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18:26 (мск), источник: Sport24

Испанец Трибульетч назначен новым главным тренером «Акрона»

«Акрон» объявил о назначении Рамона Трибульетча на пост главного тренера. Испанский специалист к команде на сборах и начнет подготовку ко второй части сезона.

АкронФНЛ: таблица и календарь
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Контракт с 49-летним каталонцем рассчитан на 2,5 года. Его тренерский штаб будет сформирован в ближайшее время.

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Трибульетч начал тренерскую карьеру в 2005 году в Испании. В 2008 году специалист перебрался в Новую Зеландию и вошел в штаб «Окленд Сити». С 2010 года Рамон стал главным тренером команды, в этой роли ему удалось семь раз выиграть Лигу чемпионов Океании, трижды — чемпионат Новой Зеландии, а также завоевать бронзовые медали клубного чемпионата мира.

«Крис [Докерти, спортивный директор “Акрона”. — Sport24] связался со мной, рассказал о проекте, который сразу меня заинтересовал. Основная цель — Премьер-лига — и это одна из вещей, которые меня мотивируют. Да, это сложная задача, но мы будем идти к ней шаг за шагом. Амбиции и философия клуба мне близки, поэтому я принял предложение. Я уже посмотрел большое количество игр команды и имею представление о стиле и уровне ФНЛ, об игроках “Акрона” и игровой философии клуба», — приводит слова Трибульетча официальный сайт «Акрона».

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