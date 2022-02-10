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17:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Собянин показал, как будет выглядеть стадион «Торпедо» после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции спортивного комплекса «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

ТорпедоФНЛ: таблица и календарь
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Источник: Агентство «Москва»

«Ядром спорткластера будет обновленный стадион “Торпедо” имени Стрельцова. После реконструкции стадион станет современным, комфортным для зрителей и спортсменов. Здесь будут проходить соревнования», — написал градоначальник в своём «твиттере».

Ранее клуб на своём официальном сайте представил новый проект стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Сообщалось, что демонтаж арены продлится до первого квартала 2022 года. Следующим этапом работ будет прохождение государственной экспертизы проекта, подготовка тендерной документации, выбор генерального подрядчика и его мобилизация на площадке. Активная фаза строительно-монтажных работ должна начаться в IV квартале 2022 года, а её завершение планируется в 2025 году.

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