Суд вынес приговор по первому в России делу о договорном футбольном матче

Дело о договорном матче, состоявшемся в 2019 году в Ростовской области в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги, Железнодорожный районный суд Воронежа начал рассматривать по существу 13 сентября.

Сообщается, что оглашение приговора состоялось в пятницу. Бывший тренер и шесть игроков футбольного клуба «Черноморец» признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 184 УК РФ (предварительный сговор спортсменов, тренера в целях противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

«Приговором суда виновным назначено наказание: главному тренеру в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, игрокам — от 290 до 350 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным МВД РФ, матч состоялся в мае 2019 года в Ростовской области в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги. Накануне матча один из бывших руководителей клуба «Чайка» (Песчанокопское), по версии правоохранителей, сговорился с главным тренером «Черноморца»: за умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам команды из Новороссийска как минимум полмиллиона рублей.

По данным следствия, тренер «Черноморца» Хазрет Дышеков убедил шестерых игроков своей команды (Алексея Кузнецова, Даниила Лезгинцева, Анатолия Пуляева, Станислава Резникова, Максима Швагирева и Ивана Юдина) «отказаться от спортивной борьбы» и «сдать» матч. Согласно экспертному заключению технического комитета Российского футбольного союза, в ходе матча игроки лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. Футболисты занимали заведомо неправильные позиции на поле, предоставляя возможность сопернику свободно проводить атаки, в результате «Чайка» победила со счетом 3:1, полагает следствие.