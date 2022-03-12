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18:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Оренбург» разгромил «Ротор», «Алания» обыграла «Долгопрудный»

«Оренбург» на выезде обыграл «Ротор» в матче 27-го тура чемпионата Олимп ФНЛ со счетом 3:0.

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Источник: ФК "Оренбург"
Футбол

Первый дивизион 2021/2022
Тур 27, 12.03.2022, 16:00

Ротор0Оренбург3

Оренбуржский клуб набрал 56 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата.

«Ротор» проиграл уже восьмой матч подряд и находится на 17-й позиции.

«Алания» дома обыграла «Долгопрудный» со счетом 2:0 в матче 27-го тура чемпионата Олимп ФНЛ.

Клуб из Владикавказа набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.

«Долгопрудный» находится на 15-й позиции.

Алания
2:0
Первый тайм: 2:0
Олимп-Долгопрудный
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