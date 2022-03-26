«Алания» уступила дома «Волгарю» в матче 29-го тура ФНЛ

Единственный гол был забит в добавленное к первому тайму время. Отличился защитник Евгений Морозов.

После 29 сыгранных туров в ФНЛ «Алания» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. Владикавказцы имеют в своём активе 49 очков. «Волгарь» с 32 очками находится на 16-й строчке. Лидирует в соревнованиях «Оренбург» (59). В тройку также входят московское «Торпедо» (54) и «Факел» (52).