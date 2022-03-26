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20:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Балтика» и «Кубань» сыграли вничью в матче 29-го тура ФНЛ

Краснодарская «Кубань» сыграла вничью с калининградской «Балтикой» в матче 29-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

БалтикаФНЛ: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кубань"

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Василий Алейников (14-я минута). У гостей мяч забил Артем Максименко (77).

«Балтика», набравшая 43 очка, занимает девятое место в турнирной таблице. «Кубань» с 32 баллами располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Балтика» 2 апреля примет московский «Спартак-2», а «Кубань» в этот же день на выезде встретится с воронежским «Факелом».

Кубань
1:1
Первый тайм: 1:0
Балтика
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