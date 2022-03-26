«Балтика» и «Кубань» сыграли вничью в матче 29-го тура ФНЛ
Краснодарская «Кубань» сыграла вничью с калининградской «Балтикой» в матче 29-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Краснодарская «Кубань» сыграла вничью с калининградской «Балтикой» в матче 29-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Василий Алейников (14-я минута). У гостей мяч забил Артем Максименко (77).
«Балтика», набравшая 43 очка, занимает девятое место в турнирной таблице. «Кубань» с 32 баллами располагается на 17-й строчке.
В следующем туре «Балтика» 2 апреля примет московский «Спартак-2», а «Кубань» в этот же день на выезде встретится с воронежским «Факелом».