В России растет новый крутой тренер. Скоро он наверняка ворвется в РПЛ

Одно из самых мощных событий весенней части сезона в российском футболе — победа «Енисея» над «Локомотивом» в Кубке России. Те невероятные 4:0, добытые красноярским клубом в Москве, многие болельщики и специалисты в моменте объяснили плохим состоянием железнодорожников, их плохой реализацией, фактором удаления, невезением. И отчасти всё это было правдой.

Но именно отчасти. Потому что, во-первых, никак нельзя было пройти мимо классной игры гостей в конкретной встрече. Во-вторых, дальнейшие события показали, что «Енисей» действительно в порядке. В четырёх первых турах после возобновления ФНЛ он взял максимальные 12 очков. В том числе обыграл два клуба из верхушки таблицы — «Факел» (2:1) и «Балтику» (2:1).

Сейчас, когда в Красноярске снова закипает большая и насыщенная футбольная жизнь, важно зафиксировать имя человека, который максимально причастен ко всему этому. Зовут его Вадим Гаранин, он пока малоизвестный специалист, не обладающей даже лицензией PRO («Енисей», кстати, уже нарвался на штраф в 500 тыс. рублей от РФС из-за этого). У него нестандартная карьера — как футболист не поднялся выше «Машиностроителя» из Сергиева Посада, да и как тренер стал работать с профессиональными клубами лишь ближе к 50 годам.

Зато в узких кругах все уже пару лет как знают: с точки зрения работы с молодёжью и умения поставить классную комбинационную игру Гаранин — один из самых интересных не только в низших дивизионах, но и вообще во всём российском футболе.

Очень идейный, последовательный и смелый во взглядах. Просто здорово, что его карьера наконец-то движется пусть не стремительно, зато по восходящей.

Гаранин переносит свои методы с одного уровня на другой и везде приковывает к себе внимание.

В «Динамо» Гаранин помог воспитать Тюкавина. Именно там он окончательно сформировал и закрепил свои идеи

После окончания игровой карьеры Гаранин работал в ДЮСШ «Буревестник» и мытищинской «Фортуне». Мы же сразу перенесёмся на более поздний этап, поскольку он получился более важным и сильно повлиял на взгляды и методику тренера. Отрезок длиною в пять лет, с 2012-го по 2017-й, Гаранин посвятил академии «Динамо».

Там он работал с несколькими юношескими командами. Среди его воспитанников — нынешние звёздочки бело-голубых Тюкавин и Грулёв, а также менее известные, но высоко котировавшиеся на юношеском уровне Школик (сейчас в «Роторе»), Мазурин (яркий вингер, один из лучших в «Динамо-2»), Данилин (форвард, был максимально близок к основе «Динамо», в последний год карьера застопорилась).

Сам же Гаранин, когда рассказывает о работе в академии «Динамо», первым делом вспоминает даже не конкретных воспитанников, а испанского спортивного директора Хуана Луиса Мартинеса.

— Он повернул мою голову на 180 градусов, — объяснял тренер в интервью изданию tverisport.ru. — Я очень много анализировал материал, который он предлагал, со многим не соглашался, исходил из шаблонов, по которым нас раньше учили. Но в итоге понял, почему на выходе у них появляются Хави, Иньеста, Давид Сильва и много других футболистов. Так что авторитет для меня — это Хуан Луис Мартинес. Он был нашим руководителем, давал направления и огромное количество деталей, от которых голова шла кругом.

Ниже — конкретный пример Гаранина, касающийся подсказа молодым игрокам во время матчей. Локальный, мелковатый, на первый взгляд, но очень показательный. Отрывок взят из интервью тренера «Матч ТВ».

— До сих пор помню, как на турнире имени Численко, когда я только принял команду, была ситуация на фланге: Андрей Мазурин получил мяч, и я уже собирался по шаблону крикнуть: «Меняй». Ну, то есть сделай перевод на другую бровку. Но не успел. В итоге Мазурин исполнил сложный финт, а Тюкавин с его паса нарисовал такое действие сумасшедшее, что весь манеж просто зааплодировал, и потом ещё весь день этот эпизод вспоминали.

Поймал себя на мысли: «Как хорошо, что не успел крикнуть какой-то шаблон типа популярного “Меняй!”. Ну, услышали бы ребята меня, развернули игру через центрального защитника, затем через вратаря, и так раз 10. А тут один крутанул “улитку”, второй подстроился под тяжелейший мяч — типа как Костя “Спартаку” забил пяткой. Кайфанул, что эти яркие ребята у меня в команде.

И вот Хуан Луис Мартинес как раз запрещал тренерам давать какие-то конкретные направления игрокам, комментировать действия детей. Потому что он всегда был за то, чтобы футболисты сами принимали решения. А уже потом эти решения разбирались, причем в диалоге, в общении: «Почему так сделал?», «Как еще можно было?». Тот случай с Мазуриным и Тюкавиным стал для меня важным, стал понимать — не имею право каждое действие футболиста комментировать, это неправильно. Я должен давать им выбор, а дальше разбирать, объяснять.

А ещё Гаранин причастен к резкому прогрессу Хлусевича

После академии «Динамо» у Гаранина был ещё один любопытный отрезок, уже не в юношеском футболе, а в молодёжном. Он почти два года работал в «Арсенале-М». Команда отличалась как структурой, так и футболистами.

По итогам тульского отрезка у Гаранина тоже есть яркие воспитанники: Хлусевич, превратившийся в одного из самых перспективных футболистов страны и перешедший в «Спартак», вингер Максименко, который, пусть пока не смог проявить себя в РПЛ в «Урале», зато по меркам ФНЛ считается сильным пробивным дриблёром, сочетающим скорость и мощь. А ещё — Ивакин, умный атакующий игрок, способный на индивидуальное действие любой сложности. Позже Гаранин забрал Ивакина в «Тверь», там карьера игрока вспыхнула, но случились два подряд разрыва крестообразной связки колена…

— Акцент в работе я делаю на развитие у игроков индивидуальных качеств, воспитываю смелость и характер, — говорил Гаранин. — Одним словом, делаю всё, чтобы ребята были всесторонне готовы к вызову в главную команду. Но я понимаю, что в таком футбольном городе, как Тула, будут даже от молодежной команды требовать результат. На теоретических занятиях я постоянно об этом говорю футболистам. Они меня понимают.

«Тверь» — одна из самых стильных команд из ФНЛ-2

Очень хочется остановиться на «Твери» чуть подробнее, поскольку этот этап карьеры тренера Гаранина я наблюдал фактически в «прямом эфире» — видел многие матчи, неоднократно пересматривал и разбирал игровую структуру. И каждый раз впечатлялся качеством тренерской работы. С момента старта сезона-2020/2021 Гаранин как раз и ворвался в мой личный рейтинг самых интересных российских тренеров, поэтому его дальнейшее назначение в «Енисей» и его текущие успехи уже ничуть не удивляли (на всякий случай подчеркну, что лично с ним не знаком и ни разу не общался, чтобы избежать домыслов о пиаре по знакомству).

Так вот, про «Тверь». Фактически это был первый опыт работы Гаранина в профессиональной команде (у молодёжки всё же другая специфика). Перед клубом стояли большие задачи, руководство хотело подняться из ПФЛ в ФНЛ. При этом космических бюджетов никто не выделял, да и опытными дорогими игроками, как бывает в таких случаях, не закупался. У «Твери» и близко не было самого сильного состава на бумаге. Гаранину же с ходу удалось построить очень стильную команду, которая много и красиво побеждала и раскрывала лучшие качества игроков.

У «Твери» было своё лицо — она играла в атакующий футбол по схеме 4−3−1−2 («ромб»). «Ромб» подразумевал четырёх игроков в середине, что затрудняло высокий прессинг соперникам, а также двух широко расставленных нападающих, из-за чего чужая линия обороны растягивалась. Эта система и сегодня — самая любимая для Гаранина, его фишка (пусть и не единственная).

«Тверь» владела мячом в среднем 63 процента времени, старалась играть всегда с позиции силы. Она выходила из обороны либо посредством комбинирования, либо с помощью адресных длинных передач в раскрытом виде. Выносы в борьбу в сжатом виде были исключены. А для розыгрыша под прессингом к штрафной могли опускаться и по 6−7 игроков. Главное, чтобы развитие атаки проходило осмысленно, без расчёта на удачу. Футболисты были обязаны много работать с мячом под давлением, в условиях лимита времени и пространства. Кстати, в Твери очень плохое поле — проповедовать на нём такую стилистику было особенным подвигом.

В «Твери» играл (и до сих пор играет) центральный защитник Сериков. Он очень нетипичный для российского футбола с точки зрения антропометрии, рост — около 180 сантиметров. Если и выше, то ненамного. Но при этом Сериков роскошно продвигает мяч, хорош как первым пасом, так и самостоятельными заходами на чужую половину. Поэтому для Гаранина был ключевой фигурой.

Нападающий Турсунов, который до «Твери» играл в «Коломне» (одном из самых слабых клубов в ПФЛ) и толком там ничем не выделялся, при Гаранине превратился в разностороннего и очень эффективного нападающего. Безусловно, помогла специфика в «ромбе», форварды за счёт уходов в ширину получили дополнительное пространство. За полтора года в «Твери» Турсунов забил уже 20 мячей.

И таких примеров много. Опытный Шаров, менявший один клуб за другим, в 28 лет в «Твери» стал незаменимым опорником с уникальным глубинным плеймейкингом. Молодой 20-летний Ушатов, сидевший на замене в «Долгопрудном», — «десяткой» с уймой обостряющих передач, сейчас на него смотрят многие клубы ФНЛ. Ивакин, о котором я упоминал выше, запросто мог бы вообще вскоре зайти в РПЛ, если бы не две тяжелейшие травмы подряд.

Выхода клуба наверх, кстати, в итоге не состоялось — первое место занял прагматичный, богатый и опытный «Олимп-Долгопрудный», а «Тверь» осталась третьей, уступив на финише ещё и «Зениту-2». Но работу Гаранина оценили по достоинству: он был признан лучшим тренером ПФЛ по итогам всего сезона-2020/2021.

— Идея проста — мне хочется, чтобы в футбол именно играли, — подчеркивал во время тверского периода Гаранин. — При всех современных тенденциях — большом внимании к аспектам физической и силовой подготовки, тактических разработках — нельзя забывать о самой игре. В футболе не должно быть шаблонов и зашоренности. Мы пытаемся ИГРАТЬ с мячом. В этом часть моих принципов и часть моей идеи.

Возможно, «Енисей» не пробьётся в РПЛ. Но он однозначно станет очень интересным

Новый сезон-2021/2022 Гаранин тоже начал в «Твери». У него хватало предложений, но тренер верил, что действующий клуб решит проблемы с инфраструктурой и ещё раз поборется за выход в ФНЛ.

Зимой пути Гаранина и команды всё же разошлись. Гаранин ушёл на повышение в «Енисей». В первом же интервью подчеркнул, что в более сложной лиге не собирается отступать от принципов, обязательно сохранит комбинационный стиль.

Первые успехи — ошеломляющие.

Победа над «Локомотивом» в Кубке, кстати, была добыта при игре именно по схеме 4−3−1−2 с «ромбом». «Енисей» выходил в атаку через короткие и средние передачи, разыгрывал удары «от ворот», пробовал создавать преимущество в середине, очень смело прессинговал. Да, «Локомотив» провёл несколько опаснейших атак, не реализовал при 0:0 три убойных момента, поэтому мы можем упоминать невезение.

Только «невезение» — ни в коем случае не единственная причина поражения именитого представителя РПЛ. «Енисей» был агрессивен, смел и прекрасен. Он сыграл в очень нетипичный для клуба из ФНЛ футбол и был вознаграждён.

А дальше случились четыре победы подряд в ФНЛ. Команда проявляла гибкость, меняла схемы. С «Волгарём» Гаранин выстроился по 3−4−3, желая закрыть ширину поля. С «Балтикой» начал по классике 4−2−3−1, но после не самого удачного первого тайма вернулся к «ромбу» — и превратил 0:1 в 2:1. Очень мощное впечатление производит молодой форвард Окладников. В основу его начали подводить ещё в октябре. Но при Гаранине прогресс футболиста 1999 года рождения ускорился. Он забил «Локомотиву» в Кубке, забил и в трёх весенних турах ФНЛ из четырёх.

Что будет дальше? Не могу гарантировать, что «Енисей» продолжит победоносно мчаться навстречу РПЛ, сейчас ему отчасти везёт. Но прогнозирую, что «Енисей» станет одной из интереснейших команд в ФНЛ, чьи матчи будет приятно смотреть эстетам. Дальше, полагаю, Гаранин станет ещё смелее и настойчивее в своих изначальных принципах.

И очень хочется, чтобы со временем он оказался в РПЛ. Всегда немного грустно, когда клубы элитного дивизиона боятся пробовать новых тренеров, а чаще всего гоняют по кругу одних и тех же. Ключевыми факторами являются известность, статус и пребывание на виду. Пытаются хоть как-то копать вглубь и изучать качество тренерской работы в отрыве от результата лишь немногие, в сторону ФНЛ и ПФЛ почти никто не смотрит.

Такие истории, как восхождение Гаранина, доказывают, что посматривать туда всё же стоит. Всегда есть шанс найти интересного специалиста. Пусть к 50 годам даже не обладающего лицензией PRO и титулами, зато с неординарными идеями.