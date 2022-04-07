Евсеев: любой из российских тренеров мог бы работать в Европе. Только как он туда попадёт?

«Иностранных тренеров считают лучше наших? А в чём они лучше? Вы же сами это создаёте. Как это называется? Пятая сила? Ну пишите тогда наоборот, что наши тренеры — лучшие. Все это подхватят. Вы можете так всё расставить, что и футбол будет считаться хорошим. Вам нужно только захотеть.



Любой из российских тренеров мог бы работать в Европе. Только как он туда попадёт? Вот мы периодически играем в хоккей, и там есть один представитель сети футбольных клубов — на Кипре, в Латвии. Приближённый к Ломакину человек. И он меня спрашивает, знаю ли я английский язык. Отвечаю, что не знаю. Мне сразу: “Учи, блин, английский! Учи!”. А с нами рядом стоял Широков, и он уточняет: “А иностранцы, приезжая в Россию, разве учат русский язык?”



Поеду за границу — выучу. Мне сразу напоминают, что там в командах по 15 иностранцев, и с ними нужно разговаривать. Только вот у нас же иностранные тренеры как-то общаются с россиянами. Они могут донести мысль через переводчика, а я — нет? Так, что ли? Но цели поработать за границей у меня нет. У меня есть цель быть востребованным. Вот сейчас востребован во второй лиге», — сказал Евсеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».