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17:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ротор» потерял шансы сохранить место в ФНЛ

«Ротор» на своем поле проиграл московскому «Спартаку-2» с минимальным счетом (0:1) в 36-м туре чемпионата Олимп ФНЛ.

Ротор
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Из-за этого результата «Ротор» вылетел в ФНЛ-2. Команда с 30 очками идет 19-й. Ранее из ФНЛ уже вылетел «Текстильщик» (20 очков).

Также на данный момент в зоне вылета идут липецкий «Металлург» (34 матча, 31 очко) и «КАМАЗ» (34 матча, 36 очков).

Ротор
0:1
Первый тайм: 0:1
Спартак-2
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