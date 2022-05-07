«Ротор» потерял шансы сохранить место в ФНЛ
«Ротор» на своем поле проиграл московскому «Спартаку-2» с минимальным счетом (0:1) в 36-м туре чемпионата Олимп ФНЛ.
Ротор
Спартак-2ФНЛ: таблица и календарь
«Ротор» на своем поле проиграл московскому «Спартаку-2» с минимальным счетом (0:1) в 36-м туре чемпионата Олимп ФНЛ.
Из-за этого результата «Ротор» вылетел в ФНЛ-2. Команда с 30 очками идет 19-й. Ранее из ФНЛ уже вылетел «Текстильщик» (20 очков).
Также на данный момент в зоне вылета идут липецкий «Металлург» (34 матча, 31 очко) и «КАМАЗ» (34 матча, 36 очков).