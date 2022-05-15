«Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 7 лет. Хабаровский СКА сыграет в стыках

Сегодня московский клуб выиграл у «Енисея» (1:0) благодаря голу полузащитника Мухаммада Султонова. Набрав 74 очка в 37 матчах Олимп-ФНЛ, «Торпедо» вышло на промежуточное первое место в таблице и гарантировало себе участие в следующем розыгрыше РПЛ.

После поражения от «Торпедо» «Енисей» потерял шансы на участие в стыковых матчах за выход в РПЛ. В стыках сыграет хабаровский СКА. Напрямую в РПЛ также вышел «Оренбург», а еще одно место в стыках получил «Факел», который уступает «Торпедо» по результатам личных встреч.