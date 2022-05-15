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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 7 лет. Хабаровский СКА сыграет в стыках

«Торпедо» сыграет в РПЛ в следующем сезоне.

Торпедо
СКА-ХабаровскФНЛ: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Сегодня московский клуб выиграл у «Енисея» (1:0) благодаря голу полузащитника Мухаммада Султонова. Набрав 74 очка в 37 матчах Олимп-ФНЛ, «Торпедо» вышло на промежуточное первое место в таблице и гарантировало себе участие в следующем розыгрыше РПЛ.

Московский клуб сыграет в РПЛ впервые за 7 лет.

После поражения от «Торпедо» «Енисей» потерял шансы на участие в стыковых матчах за выход в РПЛ. В стыках сыграет хабаровский СКА. Напрямую в РПЛ также вышел «Оренбург», а еще одно место в стыках получил «Факел», который уступает «Торпедо» по результатам личных встреч.

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0:1
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