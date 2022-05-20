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11:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Как потерять все и воскреснуть? «Торпедо» прошло путь от любителей до РПЛ

В этом году автозаводская команда имеет все шансы вновь добраться до Российской Премьер-лиги.

ТорпедоФНЛ: таблица и календарь
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Источник: официальная страница ФК "Торпедо" ВКонтакте

Болельщики ЦСКА до сих пор с приятной улыбкой вспоминают гол Понтуса Вернблума в ворота «Ростова» на последней минуте в матче 2015 года. Мяч шведа позволил армейцам в последнем туре обойти «Краснодар» и попасть в Лигу чемпионов. Но многие забывают, что тот гол еще и отправил «Торпедо» в ФНЛ, дав «Ростову» шанс отбиться от вылета через стыковые матчи.

С тех пор прошло семь лет, которые «Торпедо» безуспешно пыталось вернуться в высший дивизион. Но в этом году автозаводская команда имеет все шансы вновь добраться до Российской премьер-лиги (РПЛ). Для этого команде Бородюка нужно не проиграть в последнем туре «Кубани», которая уже не решает никаких турнирных задач. Даже поражение, скорее всего, позволит москвичам вернуться в элиту, поэтому уже сейчас можно предвкушать увеличение количество дерби в предстоящем сезоне.

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«Торпедо» лишилось стадиона и играло с любителями

Сезон-2014/15 стал для «Торпедо» единственным, который команда провела в высшей лиге за последние 15 лет. В первый раз москвичи вылетели в 2006 году и восемь лет возвращались обратно. За это время клуб успел даже потерять профессиональный статус и лишиться стадиона. Всему виной стало руководство «Торпедо», которое не раз менялось и довело команду до предсмертного состояния.

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После расставания с Владимиром Алешиным клуб перестал базироваться в «Лужниках». Новое руководство не имело средств на содержание команды и даже не смогло себе позволить вернуться на родную арену имени Эдуарда Стрельцова. Так «Торпедо» оказалось в Раменском, где проводило матчи на бывшем стадионе «Сатурна».

Всего через три года после первого вылета из РПЛ случилось одно из страшнейших событий в истории для болельщиков «Торпедо». Клуб потерял профессиональный статус и оказался в любительской лиге. Тогда москвичами рулил Александр Туманов, который хотел возродить заводскую команду. Ему пришла идея объединить клуб с «Торпедо-ЗИЛ», который был под крылом Александра Мамута. Да и суммы финансов двух бизнесменам могло хватить для создания крепкой команды.

Тукманов был уверен, что слияние состоится, поэтому даже отозвал документы для лицензирования «Торпедо» в ФНЛ. Но в последний момент Мамут вышел из сделки, все договоренности не были оформлены официально, а оставались лишь на словах. Сроки новой подачи заявки для участия в Первом дивизионе уже прошли, поэтому у «Торпедо» оставался только один вариант — отправляться в любительскую лигу.

Пять лет спустя «Торпедо» все же вернулось в РПЛ в том самом сезоне-2014/15. Но закрепиться в высшей лиге не вышло. Для сохранения прописки в клуб пригласили опытных Динияра Билялетдинова, Кирилла Комбарова и Юрия Жевнова. В той же команде впервые проявил себя в РПЛ Резиуан Мирзов, но такого сплава опыта и молодости оказалось недостаточно, чтобы спастись.

К тому моменту у «Торпедо» все еще оставались проблемы с финансами. Клуб даже не смог наскрести нужную сумму для участия в ФНЛ и сразу же отправился в ПФЛ, где прозябал целых три года.

«Торпедо» вернется в «Лужники»

Спасением для команды стал бизнесмен Роман Авдеев, чья компания завладела клубом в 2017 году. Вообще «Торпедо» шло в довесок к девелоперскому проекту, но вниманием его не обделили. Команда вернулась на родной стадион на Восточной улице и начала постепенно усиливаться. Теперь она находится в одном матче от возвращения в элиту. Несмотря на получение стабильного финансирования, назвать спокойными последние годы клуб точно не может.

Так, фанаты «Торпедо», которые прошли с командой через долгое и трудное время, восприняли в штыки назначение Сергея Игнашевича на пост главного тренера летом 2019 года. Прежде всего специалист ассоциируется с игрой за ЦСКА, но в штыки восприняли его прошлое в «Локомотиве» — главном антагонисте «автозаводцев». Смущало болельщиков и отсутствие опыта у нового наставника.

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Отношения тренера с фанатами вылились в открытый конфликт с оскорблениями, который привел к отставке Сергея. Уже после ухода Игнашевич признавался, что в клубе к нему «не относились по-человечески». На тренерском мостике его сменил любимый болельщиками Александр Бородюк. Любимый потому, что именно он восемь лет назад вернул клуб в РПЛ. Но сразу же после завоевания путевки в высший дивизион Александр Генрихович ушел из «Торпедо», так и не поработав с командой в высшей лиге.

Возвращение Бородюка является не единственным мощным историческим камбэком в жизни «Торпедо». Клуб уже подал документы для лицензирования в РПЛ, где указал основным стадионом «Лужники». Речь идет не о малой арене в спортгородке, где сейчас выступает команда, а о легендарном 80-тысячном стадионе. Все дело в том, что стадион имени Стрельцова уже находится на реконструкции. На его месте к 2025 году построят новую арену на 15 тысяч посадочных мест, а само сооружение будет выполнено в форме шестеренки, отсылая к заводской истории клуба.

Источник: Пресс-служба Москомархитектуры

Чтобы красивая сказка с возвращением в высшую лигу свершилась, осталось лишь не проиграть «Кубани». «Торпедо» — клуб с невероятной историей, который преодолел тяжелейшую дорогу на пути к РПЛ. Хочется верить, что в этот раз команда задержится в высшей лиге и не станет клубом-лифтом.

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