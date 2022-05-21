Четыре клуба ФНЛ претендуют на РПЛ. Но всё ли в порядке со стадионами и лицензиями?

За тур до окончания ФНЛ в турнире определилась четвёрка клубов, которые претендуют на повышение в классе. Две из них попадут в РПЛ напрямую, две — сыграют в стыковых матчах с двумя командами элитного дивизиона (если вдруг не будет изменения формата лиги). Год назад на финише сезона разгорелся скандал — двум командам ФНЛ не выдали лицензии для участия в РПЛ, а потом отменили стыки. Разбираемся, какая сейчас ситуация у клубов, претендующих на высший дивизион.

«Торпедо»

Полтора месяца назад президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал коллегам из «РБ Спорт», что клуб подал документы на получение лицензии РПЛ. Он заверил, что если московская команда вернётся в РПЛ, то обязательно там сыграет. По словам Маслова, уже утверждён бюджет на участие в элитном дивизионе, а сумма существеннее, чем 300−400 млн рублей. Босс столичного клуба подчеркнул, что проблем с финансированием возникнуть не должно. Помимо этого, президент «Торпедо» рассказал, на каком стадионе сыграет команда: «Основной стадион, который заявили, — “Лужники”, резервный — “Арена Химки”. Нам удалось договориться об аренде “Лужников” по определённой градации — топ-матч, матч иной категории. Всё прописано».

Футболисты «Торпедо» празднуют забитый мяч | Источник: VK

В начале мая Маслов прокомментировал «Чемпионату» новость о получении лицензии: «Говорят, что “Торпедо” получило лицензию РФС. Получили ли точно? Я всегда привык верить документам. Как из РФС придёт документ о том, что получили, — так сразу и поверю».

Кстати, в конце 2021 года «Торпедо» опубликовало в социальных сетях снимки сноса арены имени Эдуарда Стрельцова. Примерно в те же сроки представили проект реконструкции стадиона. Центральная арена будет выполнена в форме стального кольца, которое должно напоминать шестерёнку, размещённую на эмблеме клуба. Активную фазу строительно-монтажных работ начнут в конце 2022 года, а завершат в 2025-м.

Проект нового стадиона «Торпедо» | Источник: официальный сайт «Торпедо»

Год назад у «Торпедо» возникли проблемы. Команда претендовала на повышение в классе, однако клуб не получил лицензию для участия в РПЛ. Руководство «Торпедо» подало апелляцию, которую удовлетворили. В итоге клуб всё-таки получил лицензию, однако так и не сыграл в стыковых матчах. Столичная команда заняла шестое место, а у «Оренбурга» и «Алании» возникли проблемы с лицензированием. При таком раскладе «Балтику» и «Торпедо» ждали в стыках, но в РФС их отменили. В конце мая прошлого года совет директоров автозаводцев поставил перед клубом задачу по возвращению в РПЛ к 2024 году. Судя по всему, её выполнят уже через пару дней. О том, что нужно «Торпедо» для попадания в элитный дивизион, читайте в тексте с раскладами, который находится ниже.

«Оренбург»

Клуб завершил прошлый сезон на втором месте в таблице, но в РПЛ так и не вернулся. «Оренбург» не прошёл лицензирование, а апелляционный комитет РФС оставил это решение в силе. Как итог — в высший дивизион попал «Нижний Новгород», завершивший чемпионат на третьей строчке. «Оренбург» не получил лицензию из-за стадиона. На тот момент он вмещал 7500 зрителей, а по регламенту нужно 10 000.

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин тогда жёстко ответил РФС в беседе с корреспондентом «Чемпионата»: «Нас, несмотря на второе место, не пускают в РПЛ. Может, я говорю жёстко, но регламент и решение исполкома — это нечто вопиющее, в голове это не укладывается. Нам не нужен стадион на 10 тысяч! Нам что, деньги девать некуда? Деньги надо вкладывать в академии, а РФС заставляет клубы в деревнях строить огромные стадионы! Откуда 10 тысяч брать в холод? Придут мужики в тулупах — истинные фанаты, но это всё. У нас нет долгов, всё платим копейка в копейку, спортивные результаты есть. Но наверху есть люди, заинтересованные в манипуляциях с нашим футболом, чтобы управлять всеми финансами».

Чуть позже клуб объявил, что не станет обращаться в Спортивный арбитражный суд. Было понятно, что у «Оренбурга» не получится быстро добиться результата, а до старта нового сезона в ФНЛ оставалось полтора месяца. Сергей Прядкин, занимавший тогда пост президента РПЛ, отметил, что проблемы стадиона «Оренбурга» связаны не только с вместимостью. По его словам, раздевалки на арене не соответствовали необходимому уровню, а также отсутствовали массажные. 1 июля 2021 года стало известно, что на оренбургском стадионе «Газовик» началась подготовка к работам по увеличению посадочных мест. Через шесть месяцев пресс-служба клуба сообщила, что на арене идёт реконструкция, которую завершат в августе 2022-го.

Пару недель назад Еремякин рассказал «Чемпионату», получил ли клуб лицензию РФС: «Сообщается, что “Оренбург” получил лицензию РФС? Я об этом решении знаю, но неофициально. Мы на контакте с РФС, но документы нам пока не приходили. “Оренбург” стремится в Премьер-Лигу, мы делаем всё для того, чтобы реконструировать стадион, довести число посадочных мест до 10 тысяч и прочее. Задача перед клубом поставлена, ждём её решения».

«Факел»

Воронежский клуб совершил стремительный взлёт. Три сезона подряд (с 2017 по 2020 год) «Факел» завершал чемпионат в зоне вылета, но всякий раз оставался в ФНЛ. Это происходило из-за финансовых проблем у других клубов. Год назад воронежская команда завершила сезон на девятом месте, а теперь и вовсе претендует на прямой выход в РПЛ. Правда, шансы на это невелики, но ниже третьего места «Факел» точно не опустится, так что как минимум в стыках сыграет.

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал «РБ Спорт» о бюджете клуба и планах на летние трансферы: «Если остаёмся в ФНЛ, бюджет не изменится. Если в РПЛ, то я не знаю порядка распределения средств от коммерческих доходов лиги. Сейчас у нас один из средних бюджетов в ФНЛ — порядка 300 млн рублей. Даже если выходим в РПЛ, по уставной деятельности, которая утверждена Наблюдательным советом во главе с губернатором, у нас на трансферы стоит ноль. Если только мы заработаем много денег на коммерции, возможно, мы их потратим на новичков».

В начале мая сообщалось, что «Факел» прошёл лицензирование в РПЛ по всем критериям, кроме одного. Центральный стадион профсоюзов ещё не готов принимать матчи высшего дивизиона. При этом «Факел» выполнил остальные критерии — он проходит по стандартам элитной лиги по финансовым, спортивным, кадровым, правовым и иным требованиям. Клубу необходимо предоставить информацию об оснащении стадиона оборудованием, которое соответствует требованиям РПЛ. Речь идёт о закупке системы контроля и управления доступом, LED-панелях и светодиодном табло.

Через две недели директор по развитию РФС Максим Митрофанов ответил «Чемпионату» на вопрос о лицензировании воронежского клуба: «Процедура рассмотрения документов “Факела” по поводу лицензирования не закончена. Было бы некорректно давать оценку и таким образом влиять на позицию других членов комиссии».

Асхабадзе в интервью «Матч ТВ» отметил, что клуб уже предоставил все необходимые документы, но вопрос упирается в сроки: «Все документы по приобретению необходимого оборудования правительством Воронежской области предоставлены. Вплоть до фискальных чеков. Вопрос — в графике и сроках, которые комиссия определит в ближайшие дни. Мы со своей стороны предоставили весь необходимый пакет документов, который, по моему мнению, должен удовлетворить комиссию», — заявил он.

И вот вчера, по сообщению журналиста Сергея Ильева, клубу всё-таки одобрили лицензию, позволяющую выступать в РПЛ. Но официально эту информацию пока не подтверждали.

«СКА-Хабаровск»

Дальневосточный клуб уже получил лицензию для участия в стыковых матчах за выход в РПЛ. Об этом пресс-служба команды сообщила ещё пару недель назад. СКА соответствует всем необходимым критериям для участия в матчах. А вот в случае выхода в РПЛ нужно выполнить два условия: предоставить до 31 мая финансовые гарантии для участия в элитном дивизионе и заменить до 5 июля искусственное покрытие на стадионе имени Ленина в Хабаровске на новое, соответствующее требованиям.

Стадион в Хабаровске уже принимал матчи РПЛ. В 2017 году ЦСКА сыграл там при минус 17 градусах | Источник: РИА "Новости"

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18 мая состоялась жеребьёвка стыковых матчей за право сыграть в РПЛ. Они пройдут 25 и 28 мая. Клубы ФНЛ проведут первые матчи на своём поле. Сейчас на 13-м и 14-м местах в элитном дивизионе располагаются «Химки» и «Рубин», однако в нижней части таблицы очень плотно. В связи с этим пока непонятно, кто же всё-таки сыграет в стыках. Главное, чтобы регламент опять не поменяли в самый последний момент.