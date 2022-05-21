Вы могли забыть, но вообще-то «Торпедо» — легендарный клуб. Что с ним было последние годы
Команда вернулась в РПЛ. А ещё недавно выступала в любительской лиге.
Команда вернулась в РПЛ. А ещё недавно выступала в любительской лиге.
Если сейчас подойти к молодым болельщикам и сказать, что «Торпедо» — великая команда, то многие просто не поймут. И речь не только о чемпионствах времён СССР, а даже в XXI веке «Торпедо» играло в еврокубках. Однако последние 15 лет «Торпедо» фактически не существовало в РПЛ. Точнее, был один сезон, но уж лучше бы его не было. Поднялись на год, чтобы сразу вылететь (15-е место).
Тяжело представить, каково было фанатам «Торпедо» всё это время. У других московских клубов были еврокубки, а им приходилось гонять, условно, на стадион имени Ленина в Хабаровске. Причём выезды пробивала во многом молодёжь, а не те, кто застали последнее чемпионство «Торпедо» в 1976-м.
Про последний чемпионский сезон у «Чемпионата» был отдельный материал. Тогда «Торпедо» выиграло решающий матч с помощью напильника. В ноябре 1976 года поле покрылось корочкой льда, и водитель клубного автобуса притащил напильники. С их помощью шипы заточили так, что оставались «заусенцы» для сцепления — об этом рассказывал чемпион в составе «Торпедо» Сергей Гришин.
А вот в российскую эпоху «Торпедо» не поднималось выше третьего места. Владеющий командой Владимир Алёшин пытался продать клуб, но не получалось. По его словам, Владимир Потанин отказался сразу, а с Михаилом Прохоровым и Александром Мамутом не удалось договориться по условиям. В результате 15 лет назад управление командой перешло от Алёшина к бывшему игроку «Торпедо» Александру Тукманову.
С этим именем связывают крах клуба. Хотя первый вылет из высшей лиги случился до его прихода. Однако именно с Тукмановым «Торпедо» вылетело из профессионального спорта — в любительскую лигу. Перед этим Алёшин возмущался, что Тукманов, вместо того чтобы заниматься трансферами, месяц ходил на матчи чемпионата Европы — 2008. Болельщики «Торпедо» много лет воевали с руководителем клуба. Одно из самых мягких утверждений за тот период: «Тукманов — позор “Торпедо”.
В 2017-м управление клубом перешло от Тукманова к Елене Еленцевой. Она с 2013-го была управляющей торпедовского стадиона, и болельщики её хорошо приняли. Ещё важнее, что с 2017-го владельцем команды стал бизнесмен Роман Авдеев. В 2019-м команда поднялась из ПФЛ в ФНЛ. В прошлом сезоне добилась попадания в стыки, но их отменили. И вот спустя ещё три года команда возвращается в чемпионат России.
В «Торпедо» есть несколько людей, о которых вы могли (должны были!) слышать:
Ну и последний момент, который нужно знать. Стадион имени Стрельцова находится сейчас на реконструкции. Хотя, по сути, на том же месте будет построена абсолютно новая арена. Её обещают доделать к 2025 году. Несмотря на это, «Торпедо» получило лицензию для выступления в РПЛ, потому что клуб заявил для домашних матчей «Лужники» и «Арену Химки» в качестве запасного поля.