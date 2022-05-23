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10:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Руководство «Спартака» закрыло вторую команду. «Спартак-2» не примет участия в ФНЛ

Руководство «Спартака» приняло решение расформировать вторую команду.

Спартак
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Источник: ФК "Спартак"

Таким образом, «Спартак-2» не примет участия в следующем розыгрыше ФНЛ, информирует официальный сайт красно-белых.

Подчёркивается, что дальнейшее сотрудничество основной команды с тренерами, персоналом и игроками, имеющими действующие контракты со «Спартаком-2», будет обсуждаться в индивидуальном порядке. Клуб намерен сосредоточиться на развитии академии и молодёжной команды красно-белых.

— Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и с тех пор помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм. Однако в изменившихся реалиях, с учётом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным.

Благодарим всех причастных к работе «Спартака-2» на протяжении девяти лет. В том числе тренерский штаб Евгения Александровича Бушманова, под руководством которого команда делала первые шаги в 2013-м, праздновала выход из второго дивизиона в ФНЛ в 2015-м, а финишировавший сезон эффектно завершила тремя победами кряду.

Особую признательность мы выражаем болельщикам: все эти годы вы поддерживали парней на стадионе в Сокольниках и на аренах по всей России, помогали молодым спартаковцам становиться сильнее и двигаться к своей мечте, — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

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