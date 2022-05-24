Волгоградский «Ротор» официально покинул ФНЛ-1

О том, что по спортивному принципу «Ротор» покидает ФНЛ, было известно еще в день последнего домашнего матча клуба на «Волгоград Арене». Две последующие победы ничего не решали — волгоградцы закончили сезон в зоне вылета. 24 мая 2022 года в Москве исполком РФС официально подвел итоги сезона: «Ротор» завершил сезон на 18 месте и покидает ФНЛ-1. Но остаться в первом дивизионе у клуба еще есть шансы: его соперникам отказали в лицензии.

Была надежда на то, что «Ротор» не вылетит благодаря расширению РПЛ и тому, что клубы из верхней части турнирной таблицы отправятся в лигу выше. Но Российский футбольный союз принял решение сохранить действующий формат в следующем сезоне: в премьер-лиге будет по-прежнему 16 команд. Теперь у волгоградцев только один вариант: дожидаться, чтобы с чемпионата снялись соперники. По решению самих клубов или из-за отсутствия лицензии. Шанс на это есть. Спартак уже заявил, что второй клуб не примет участие в следующем сезоне, Спартак-2 закрывают. Кроме того, лицензии не получили «Томь» и «Олимп-Долгопрудный». Если и эти клубы выйдут из чемпионата, «Ротор» останется. Это будет ясно в конце мая, сейчас у клубов есть время на обжалование решения РФС.