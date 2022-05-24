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17:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградский «Ротор» официально покинул ФНЛ-1

Клуб может сохранить прописку в первом дивизионе, если соперники по турнирной таблице не получат лицензию.

РоторФНЛ: таблица и календарь
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Источник: Комсомольская правда

О том, что по спортивному принципу «Ротор» покидает ФНЛ, было известно еще в день последнего домашнего матча клуба на «Волгоград Арене». Две последующие победы ничего не решали — волгоградцы закончили сезон в зоне вылета. 24 мая 2022 года в Москве исполком РФС официально подвел итоги сезона: «Ротор» завершил сезон на 18 месте и покидает ФНЛ-1. Но остаться в первом дивизионе у клуба еще есть шансы: его соперникам отказали в лицензии.

Была надежда на то, что «Ротор» не вылетит благодаря расширению РПЛ и тому, что клубы из верхней части турнирной таблицы отправятся в лигу выше. Но Российский футбольный союз принял решение сохранить действующий формат в следующем сезоне: в премьер-лиге будет по-прежнему 16 команд. Теперь у волгоградцев только один вариант: дожидаться, чтобы с чемпионата снялись соперники. По решению самих клубов или из-за отсутствия лицензии. Шанс на это есть. Спартак уже заявил, что второй клуб не примет участие в следующем сезоне, Спартак-2 закрывают. Кроме того, лицензии не получили «Томь» и «Олимп-Долгопрудный». Если и эти клубы выйдут из чемпионата, «Ротор» останется. Это будет ясно в конце мая, сейчас у клубов есть время на обжалование решения РФС.

Если все же «Ротор» сохранит прописку в ФНЛ-1, кто будет играть за команду, неизвестно. Ряд ведущих игроков сейчас разрывают контракты с клубом, хотя официально «Ротор» пока об этом не объявил. Скорее всего, к концу мая останутся единицы. Нет пока в клубе и спортивного директора, который занялся бы селекцией и подписанием новых футболистов. Открыт и вопрос, кто будет дальше руководить «Ротором»: гендиректор Андрей Рекечинский на пресс-конференции заявлял, что сохранит свою должность при условии, если команда не вылетит. Главный тренер Артем Куликов также признавал, что не справился с поставленной задачей.

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