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17:23 (мск), источник: ТАСС

Алаев заявил, что в следующем сезоне ФНЛ-1 могут сыграть 18 клубов

23 мая стало известно, что «Арсенал», «Олимп-Долгопрудный» и «Томь» не смогли получить лицензии для участия в Российской премьер лиге и Футбольной национальной лиге.

Арсенал Т
Олимп-Долгопрудный
ТомьФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Соревнования в первом дивизионе Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) в следующем сезоне могут пройти с участием 18 команд вместо 20, все будет зависеть от получения лицензии тульским «Арсеналом», «Олимпом-Долгопрудным» и «Томью». Об этом журналистам в субботу сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент ФНЛ Александр Алаев.

23 мая пресс-служба РФС сообщила, что «Арсеналу», «Томи» и «Олимпу-Долгопрудному» отказано в получении лицензии для выступления в РПЛ и ФНЛ-1. В конце мая запланировано заседание апелляционного комитета по лицензированию.

«Вы знаете, что не все клубы получили лицензию, речь идет об “Олимпе-Долгопрудном”, тульском “Арсенале” и “Томи”, — сказал Алаев. — Состоится апелляционное заседание по лицензированию, мы поймем, как [обстоит] ситуация с составом участников, подготовим календарь. Вариантов несколько, как было в предыдущей практике, могут дополниться теми клубами, которые были в ФНЛ-1. Также будем рассматривать другие варианты, в том числе, возможно, в следующем году будет 18 команд».

«Я надеюсь, что все клубы получат лицензию. Тогда по 20-му участнику будет принимать решение исполком РФС, а лига проработает различные варианты. Сегодня еще проходят стыковые матчи за право сыграть в РПЛ, но могу сказать, что планируемая дата начала чемпионата — 9—10 июля. Сейчас закончатся стыковые матчи, пройдут комиссия по лицензированию, администрация ФНЛ получит все материалы по составу участников и календарю, но рабочая версия календаря уже есть», — добавил Алаев.

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