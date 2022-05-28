Алаев заявил, что в следующем сезоне ФНЛ-1 могут сыграть 18 клубов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Соревнования в первом дивизионе Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) в следующем сезоне могут пройти с участием 18 команд вместо 20, все будет зависеть от получения лицензии тульским «Арсеналом», «Олимпом-Долгопрудным» и «Томью». Об этом журналистам в субботу сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент ФНЛ Александр Алаев.

23 мая пресс-служба РФС сообщила, что «Арсеналу», «Томи» и «Олимпу-Долгопрудному» отказано в получении лицензии для выступления в РПЛ и ФНЛ-1. В конце мая запланировано заседание апелляционного комитета по лицензированию.

«Вы знаете, что не все клубы получили лицензию, речь идет об “Олимпе-Долгопрудном”, тульском “Арсенале” и “Томи”, — сказал Алаев. — Состоится апелляционное заседание по лицензированию, мы поймем, как [обстоит] ситуация с составом участников, подготовим календарь. Вариантов несколько, как было в предыдущей практике, могут дополниться теми клубами, которые были в ФНЛ-1. Также будем рассматривать другие варианты, в том числе, возможно, в следующем году будет 18 команд».