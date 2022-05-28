«Химки» остаются в РПЛ! Юран разгромил бывшую команду — Хабаровску не помог даже болбой

Главное событие матча в Хабаровске — конфликт голкипера «Химок» Ильи Лантратова с мальчиком, подающим мячи. Из-за стычки с болбоем подмосковная команда легко могла лишиться голкипера, не пропустившего ни минуты за 60 туров двух последних сезонов. Но и Лантратова судья не удалил, и КДК лишь обошелся штрафом в 50 тысяч рублей. Зато дисквалифицировали Григалаву, наоравшего на сотрудника пресс-службы «СКА-Хабаровска».

Болбой, впрочем, все равно стал локальной звездой, а СКА даже привез его с собой в Подмосковье как талисмана — действовать на нервы Лантратову. Но он дальневосточникам не помог.

Жаль, что околофутбольная история с болбоем стала центральной в первой встрече. Гораздо большего внимания заслуживала игра хабаровской команды, которая смяла «Химки» в первом тайме и вполне могла победить крупнее. Гости местами выглядели беспомощно, так что срыв Лантратова и Григалавы объясним: «Химки» проиграли по делу и существенно снизили свои шансы на сохранение места в РПЛ.

Но Сергей Юран был невозмутим. После матча главный тренер «Химок» едко отметил, что счастлив увезти с хабаровского поля здоровых игроков. Ему, конечно, виднее, какой газон в Хабаровске. Но выглядело это даже слегка надменно, учитывая, что до Нового года сам Юран работал в СКА и напрямую участвовал в формировании команды.

На «Арене Химки» газон хороший, хотя и его по ходу первого тайма серьезно потрепал сильнейший ливень с градом.

Но едва ли на результат ответной встречи повлияло одно лишь поле. Скорее сказалась смена тактики Юрана. Если в первой встрече «Химки» были пассивны в схеме с тремя центральными защитниками, то тут перестроились на 4−3−3 и с первых минут заиграли смелее. Конечно, повлиял и ранний пенальти: уже на 8-й минуте Глушаков реализовал 11-метровый, и «Химки» избавились от необходимости отыгрывать мяч, пропущенный в Хабаровске.

Главный тренер СКА Алексей Поддубский перед матчем пообещал, что команда будет играть от себя. И, возможно, это было ошибкой: безусловно, гости пытались контролировать мяч, но «Химки» просто не давали им делать это подолгу. А самое главное, что Юран исправил две основные ошибки первой встречи: гостям перестали давать бить со средней дистанции, плюс «Химки» минимизировали число угловых у ворот Лантратова. И не зря: в конце первого тайма, когда хозяева подустали, футболистам СКА позволили пробить с угла штрафной и подать угловой. В обоих случаях у ворот подмосковной команды было очень опасно.

В остальном игру полностью контролировали «Химки». Они не сваливались на навесы, даже когда поле стало тонуть от воды и града. И при счете 1:0 никто не нервничал, как Григалава с Лантратовым в первой встрече. Напротив, у СКА наблюдались проблемы с дисциплиной: например, в одном из эпизодов капитан гостей Квеквескири получил желтую карточку за срыв атаки, после чего пришел в бешенство.

Конечно, гостям было тяжело — один основной центральный защитник Фомин был дисквалифицирован, а еще двое (Левицкий и Денисов) травмированы. А «Химки», наоборот, усилились не игравшим в Хабаровске Мирзовым, который прямо перед перерывом удвоил их преимущество. СКА, впрочем, на тот момент требовался лишь один гол, ведь правило гостевого мяча в стыковых матчах не действует. Однако вместо этого забили «Химки» и уже в начале второго тайма сделали счет 3:0.

Иронично, что в конце игры Хабаровск все-таки реализовал угловой, только гол отменили из-за офсайда. А Мирзов на 88-й минуте ужасно пробил с пенальти и позволил Сугробову легко отразить удар. Правда, времени на чудо СКА уже не хватило. Хабаровск упускает шанс вернуться в РПЛ и, что самое обидное, проигрывает бывшему тренеру, с которым зимой расстался не совсем спокойно.