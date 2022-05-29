«Алания» объявила об уходе Гогниева с поста главного тренера
Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба владикавказцев.
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба владикавказцев.
41-летний специалист возглавлял «Аланию» с июля 2019 года. За три сезона работы Гогниев вывел команду из второй лиги в ФНЛ, попал с красно-желтыми в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.
В прошедшем сезоне осетинский клуб занял 6-е место в таблице Футбольной национальной лиги.