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17:37 (мск), источник: Sport24

«Алания» объявила об уходе Гогниева с поста главного тренера

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба владикавказцев.

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Источник: Sport24

41-летний специалист возглавлял «Аланию» с июля 2019 года. За три сезона работы Гогниев вывел команду из второй лиги в ФНЛ, попал с красно-желтыми в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.

В прошедшем сезоне осетинский клуб занял 6-е место в таблице Футбольной национальной лиги.

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