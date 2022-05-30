Власти Башкирии продолжат поддерживать футбольный клуб «Уфа», несмотря на вылет из РПЛ
Все необходимые решение о поддержке команды будут приняты в ближайшее время.
Все необходимые решение о поддержке команды будут приняты в ближайшее время.
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Власти Башкирии планируют продолжить поддерживать футбольный клуб «Уфа», несмотря на вылет команды из Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Министерства спорта Республики Башкортостан Ралия Хасанова.
«По итогам сезона-2021/22 “Уфа” опустилась дивизионом ниже и следующий сезон проведет в Футбольной национальной лиге, — сказала Хасанова. — “Уфа” ежегодно получал основную часть финансирования от Республики Башкортостан как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников. Республика продолжит поддержку “Уфы”, несмотря на понижение в классе. Все необходимые решения будут приняты в ближайшее время».
В понедельник стало известно, что Алексей Стукалов покинул пост главного тренера «Уфы».
В субботу «Уфа» на своем поле уступила «Оренбургу» со счетом 1:2 во втором стыковом матче и не смогла сохранить прописку в РПЛ. «Уфа» выступит в первом дивизионе Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1).