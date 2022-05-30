Власти Башкирии продолжат поддерживать футбольный клуб «Уфа», несмотря на вылет из РПЛ

«По итогам сезона-2021/22 “Уфа” опустилась дивизионом ниже и следующий сезон проведет в Футбольной национальной лиге, — сказала Хасанова. — “Уфа” ежегодно получал основную часть финансирования от Республики Башкортостан как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников. Республика продолжит поддержку “Уфы”, несмотря на понижение в классе. Все необходимые решения будут приняты в ближайшее время».